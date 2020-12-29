Новогодние фотозоны установили на железнодорожном вокзале Самара

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В зале ожидания железнодорожного вокзала Самара открылись новогодние фотозоны - композиция в виде елок с разноцветными шарами и подарками, светящиеся санки с оленьей упряжкой на специальных постаментах.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции просим соблюдать масочный режим.

Напомним, что на всех вокзалах Куйбышевской железной дороги соблюдаются профилактические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: проводится комплексная дезинфекция, рядом с входными досмотровыми группами и в залах ожидания установлены диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук, организована продажа средств индивидуальной защиты (защитные маски, перчатки, антисептические средства и т. п.).