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Новости /  Общество /  Социум  

За должность руководителя Самарского федерального исследовательского центра РАН поборются три кандидата

11 декабря 2019 22:20
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Ученые проголосуют за первого директора обновленного Самарского исследовательского центра РАН.
За должность руководителя Самарского федерального исследовательского центра РАН (СамНЦ РАН) поборются три кандидата. Они утверждены приказом Министерства науки и высшего образования РФ еще 25 ноября, после чего назначили и дату голосования во всех 6 учреждениях, из которых год назад сформировали СамНЦ, — 18 декабря, передает «СО» ОНЛАЙН.

Среди кандидатов — действующий врио директора, кандидат технических наук Владимир Соколов, который с 2008 года занимает должность ученого секретаря СамНЦ. В его биографии также фигурирует руководство Государственным венчурным фондом Самарской области до 2005 года.

Конкуренцию Владимиру Соколову составят два доктора наук. Один их них — директор Самарского НИИ сельского хозяйства имени Н.М.Тулайкова Сергей Шевченко — является также академиком РАН. Другой — профессор, директор Института экологии Волжского бассейна Сергей Саксонов, который начал работать в нем лаборантом еще в 2002 году.

Как федеральный исследовательский центр, СамНЦ создан в ноябре прошлого года путем объединения 4 научных институтов в Самарской области и одного в Ульяновской. Голосование по выборам директора будет организовано в каждом из них в одно время — с 9.00 до 15.00. В Самаре ученые будут голосовать в СамНЦ РАН в Самаре, в Безенчуке — НИИСХ им.Н.М. Тулайкова, в поселке Усть-Кинельский — Поволжский НИИ селекции и семеноводства имени П.Н.Константинова, в Тольятти — Институт экологии Волжского бассейна РАН, в поселке Тимирязевский Ульяновской области — Ульяновский НИИСХ. 
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Комментарии


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