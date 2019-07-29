ЗАГС СО: Популярные и редкие имена новорожденных
29 июля 2019 23:54
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Согласно мониторингу имен новорожденных в топе-10 популярных имен – именадля мальчиков: Артём (364 акта), Александр (335), Иван (286), Дмитрий (286), Михаил (277), Максим (262), Матвей (242), Роман (233), Кирилл (220), Егор (178); для девочек: Виктория (308 актов), Анастасия (258), София (253), Полина (243), Алиса (236), Анна (230), Ева (229), Мария (222), Арина (209), Милана (202).
Редкие имена детям родители выбирали из забытых имен: Афанасий, Бронислав, Ермолай, Макарий, Митрофан, Феодор, Потап, Спиридон, Терентий, Алевтина, Капитолина, Клавдия, Глафира, Лукерья, Евдокия.
Встречаются и необычные имена: Ахилес, Всеслав, Дионис, Пересвет, Златозар, Лучезар, Милан, Персей, Ладимир, Россияна, Владимира, Веселина, Светослава, Милада, Ариадна, Офелия, Желанна.
Некоторым детям родители выбрали двойные имена: Глеб-Руслан, Мадина-Елизавета, Варвара-Ульяна, Александра-София.
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