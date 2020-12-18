Юная жительница села Кинель-Черкассы поборется за миллион рублей на конкурсе талантов «Синяя птица»

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12-летняя певица Юлия Гаврилова выйдет на сцену конкурса детских талантов «Синяя птица» в это воскресенье, 20 декабря, в прямом эфире телеканала «Россия». Вокалистка поборется с другими участниками за выход в финал, главный приз в миллион рублей, грант для педагога и легендарную статуэтку «Перо Синей птицы».

Неординарная артистка собирается покорить жюри – Николая Цискаридзе, Сергея Безрукова, Диму Билана и Дениса Мацуева – исполнением песни на албанском языке. Такого в эфире конкурса детских талантов «Синяя птица» еще не было, поэтому у Юли есть все шансы получить заветную путевку в финал, который состоится 27 декабря. Вместе с Юлией на сцену конкурса в этом отборочном туре выйдут пара воздушных гимнастов, маленькая исполнительница народных песен, юный артист балета и другие одаренные артисты со всех уголков страны. Ведущая программы – Дарья Златопольская.

Увидеть новый выпуск программы можно в это воскресенье, в 18:15, на телеканале «Россия».