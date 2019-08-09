Всех желающих в это воскресенье приглашают в путешествие на морских шлюпках Ял-6 под парусом или мотором
9 августа 2019 18:18
131
Путешествие на морских шлюпках Ял-6, под парусом или мотором.
Вас ожидают "поющие" пески острова Шалыга. Также предусмотрено посещение музея "Жигулевской сказки. Каждый участник сможет принять активное участие в необычных спортивных играх. Чистейший пляж двух течений на острове Сосновый не оставит равнодушным даже самого требовательного туриста. А полакомиться можно будет вкусной едой на живом огне.
11 августа.
Информация на сайте, передает samara.travel.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 августа 2019 18:45
За ограниченное время участникам предстояло пройти квест и справиться с самыми разными заданиям. Социум
100
9 августа 2019 18:18
Целый день на просторах Волги с посещением необитаемых островов и Жигулей. Социум
130
9 августа 2019 17:14
Приглашаем жителей, гостей области и СМИ принять участие в мероприятии 12 августа. Социум
149
Здравоохранение
9 августа 2019 20:43
Несколько дней назад врачи ампутировали семилетней девочке кисть и предплечье правой руки. Здравоохранение
63
9 августа 2019 13:45
До конца 2019 года автомобили получат еще 13 сельских врачей и фельдшеров. Здравоохранение
181
9 августа 2019 13:24
Этот продукт сочетает в себе изысканный вкус и полезные витамины. Здравоохранение
185
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14171
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14178
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14310
Туризм
2 августа 2019 12:59
Она появится в селе Смолькино – в месте, где в доисторические времена остановился ледник. Туризм
463
30 июля 2019 10:42
Максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин может потратить на неделю отпуска, сегодня составляет чуть более 24,5 тыс. руб. Туризм
288
26 июля 2019 12:11
Это обусловлено большим количеством дачных массивов и коттеджных поселков, а также летними мероприятиями. Туризм
449
Образование
9 августа 2019 17:09
В работе семинара приняли участие более 70 педагогов из всех территориальных управлений министерства образования и науки Самарской области. Образование
127
9 августа 2019 16:39
На бюджетную форму обучения зачислены почти 1700 абитуриентов. Образование
386
9 августа 2019 13:01
Средний балл ЕГЭ достиг 74,99. Образование
408
Культура
9 августа 2019 10:48
В нем примут участие творческие коллективы Франции, Испании и России. Культура
164
8 августа 2019 14:43
Согласно документу, центр запрещает артистке исполнять музыкальные произведения продюсера, а также отказывается от обязательств по туру, который запланирован... Культура
334
7 августа 2019 22:18
Тарантино — большой поклонник творчества поэта. Культура
293
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14929
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14417
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1113
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1597
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
399
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
797
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
483
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
605
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
524
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
434
Фоторепортажи
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
270
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
506
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
849
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
839
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
768
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
954
Мероприятия