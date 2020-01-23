В год 75-летия Победы школьники СО познакомятся с творчеством их земляка – фронтового корреспондента Николая Финикова
23 января 2020 14:33
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Весь трудовой путь Николая Федоровича, который он начал 14-летним подростком, связан со средствами массовой информации. Он стал одним из пионеров кино- и фотосъемки в Куйбышевской области. С 1941 по 1944 годы, будучи фотокором газеты «Боевой натиск», Фиников воевал в составе 21-й армии. Участвовал в битве за Сталинград, в Курской битве, сражении под Прохоровкой, прошел Орел, Белгород, Харьков, Прибалтику. В 1944 году был переведен в главную газету Советского Союза – «Правду». Совершая поездки по разным фронтам, встречался с известными писателями и журналистами Великой Отечественной: Борисом Полевым, Константином Симоновым, Алексеем Сурковым.
За время военных походов ему удалось за одну ночь побывать в столицах сразу двух европейских государств — Берлине и Праге. Это случилось утром 9 мая 1945 г.: корреспондентов «Правды» Бориса Полевого и Николая Финикова на самолёте перебросили в Прагу, где войска 1-го Украинского фронта завершили ликвидацию последнего крупного очага сопротивления фашистов. За время военных действий в районе сталинградских событий Фиников Н.Ф. был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».
Николай Федорович продолжал воевать и работать и после победы над фашистской Германией. Осенью 1945 года его направили на Дальневосточный фронт, в составе которого он прошел Манчжурию, Северную Корею, Порт-Артур.
После войны Николай Фиников работал в Куйбышеве, в газете ПриВО «За Родину!», а в 1950 году освещал работы по строительству Куйбышевской ГЭС в качестве фотокорреспондента ТАСС.
Архив фотографий военной поры бережно сохранил, систематизировал и передал на опубликование сын фронтовика, наш земляк Лев Николаевич Фиников. В издание были включены фото, сделанные в ходе величайших сражений Великой Отечественной войны, — боев под Смоленском, Курской битвы, Сталинградской битвы, Берлинской наступательной операции, боев за освобождение Кенигсберга. Фото сделаны и в моменты перед атакой, и в редкие минуты отдыха бойцов, и непосредственно в ходе боевых действий. Для того, чтобы получить эти фотоснимки, которые донесли до наших дней историческую правду о войне, Николаю Финикову не раз приходилось рисковать жизнью.
При создании календаря авторы использовали эффект «дополненной реальности» — если на страницу календаря навести смартфон со скачанным на него приложением ARGIN, картинка «оживает», и зазвучат слова, написанные на оборотной стороне фотографии рукой их автора.
На прошлой неделе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров впервые представил издание на церемонии награждения лучших журналистов губернии.
Сегодня в самарской школе №6 с изданием, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, познакомились ученики. Прямо в фойе школы разместился стенд с мини-выставкой, посвященной 75-летию Победы над врагом в Великой Отечественной войне. Скромное место в экспозиции занимает обычный с виду календарь. Но благодаря современным технологиям страницы издания «оживают». Ребята смогли погрузиться в атмосферу военных лет, услышать, как из динамиков гремит голос Левитана: «Сегодня в четыре часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза… Наше дело правое, враг будет разбит! Победа будет за нами!» Ожесточенные бои под Сталинградом, прорыв блокады Ленинграда, наступление Белорусского фронта, и, наконец, взятие Берлина – ребята внимают повествованию, вглядываясь в лица со старых фотографий. Летчики и танкисты, артиллерия и пехота – нам не узнать, удалось ли вернуться с войны солдатам и офицерам, «пойманным» Николаем Федоровичем в объектив камеры. Но здесь они живы и полны готовности отдать жизнь за Родину.
«Папа ушел на фронт в первый день войны, — рассказал школьникам сын военного корреспондента Лев Фиников. – Он прошел ее всю — до Берлина, Праги, Дальнего Востока. Здесь вы видите победные залпы, которые дают наши солдаты на берегу Балтийского моря. А на этой фотографии – более 50 папиных коллег, фронтовых журналистов, которых отец снял под стенами Рейхстага. — Нам нельзя забывать эту войну, ребята, — подытожил свой рассказ Лев Николаевич. – Если забыть о войне, она может вернуться, а этого нельзя допустить».
Ученики школы №6 и не забывают о героических страницах прошлого: прочную связь обеспечивают сами стены учреждения, которые еще помнят поколение выпускников 40-х, отправившихся защищать свою страну. Из них 68 – не вернулись в родной город, сложив головы на полях сражений. В память обо всех и каждом из них в школьном музее работает экскурсия «Они защищали Родину», где экскурсоводами выступают старшеклассники.
— «Я занимаюсь музейной работой с 6 класса, — рассказал ученик 10 «М» Илья Ерин. – Мне нравится сохранять историю, тем более что нам есть чем гордиться: нашу школу закончил Герой Советского Союза, летчик-истребитель Вадим Фадеев, разведчицы Галина Сущева, Лидия Меняйленко и другие люди, благодаря которым мы сегодня живем. Мои родственники тоже внесли вклад в Победу – прадедушка был артиллеристом, а прабабушка 15-летней девочкой работала на оборонном заводе. Разве можно об этом забыть?»
Издание было подготовлено под патронатом Правительства Самарской области для школ и общественных организаций, передает пресс-служба облправительства.
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В год 75-летия Победы школьники СО познакомятся с творчеством их земляка – фронтового корреспондента Николая Финикова