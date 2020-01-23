Я нашел ошибку
Главные новости: 
Британка Зои Джонс в свои 40 лет соревнуется в паре с 28-летним Кристофером Бояджи.
На чемпионате Европы зажигает 40-летняя фигуристка. В шоке даже Слуцкая
Владимир Путин рассказал, что поразило его при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне.
Путин в Израиле рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Процедуре банкротства компании не дали даже начаться.
Крупному самарскому проектировщику удалось избежать банкротства
Плановые проверки по контейнерным площадкам Самарской области сотрудники «ЭкоСтройРесурс» проводят ежемесячно.
Специалисты отдела контроля регоператора оценили качество работы перевозчика Кировского района
Участие в разговоре принял советник губернатора Виктор Кузнецов, который рассказал о позиции главы региона в этом вопросе.
В Самарской Губдуме обсудили практику применения законов в сфере обращения с бродячими животными
Как защитить себя.
Вирус из Китая. Что важно знать
В связи с этим инспекторы подготовили обращение к родителям.
В Самаре прошел рейд ГИБДД по выявлению пешеходов – нарушителей ПДД, в том числе детей
Всего избирательная кампания состоится в более чем 300 территориальных делениях Самарской области.
Дмитрий Азаров и председатель облизбиркома Вадим Михеев обсудили подготовку к муниципальным выборам
сегодня  Четверг, 23 января, 19:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/01:
USD 61.83
-0.03
EUR 68.52
-0.1
Новости /  Общество /  Социум  

В год 75-летия Победы школьники СО познакомятся с творчеством их земляка – фронтового корреспондента Николая Финикова

23 января 2020 14:33
147
Весь трудовой путь Николая Федоровича связан со средствами массовой информации. Он стал одним из пионеров кино- и фотосъемки в Куйбышевской области.
В школы Самарской области поступили календари на 2020 год, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. Основой издания являются фронтовые снимки Николая Финикова, нашего земляка-фотокорреспондента, прошедшего всю войну.

Весь трудовой путь Николая Федоровича, который он начал 14-летним подростком, связан со средствами массовой информации. Он стал одним из пионеров кино- и фотосъемки в Куйбышевской области. С 1941 по 1944 годы, будучи фотокором газеты «Боевой натиск», Фиников воевал в составе 21-й армии. Участвовал в битве за Сталинград, в Курской битве, сражении под Прохоровкой, прошел Орел, Белгород, Харьков, Прибалтику. В 1944 году был переведен в главную газету Советского Союза – «Правду». Совершая поездки по разным фронтам, встречался с известными писателями и журналистами Великой Отечественной: Борисом Полевым, Константином Симоновым, Алексеем Сурковым.

За время военных походов ему удалось за одну ночь побывать в столицах сразу двух европейских государств — Берлине и Праге. Это случилось утром 9 мая 1945 г.: корреспондентов «Правды» Бориса Полевого и Николая Финикова на самолёте перебросили в Прагу, где войска 1-го Украинского фронта завершили ликвидацию последнего крупного очага сопротивления фашистов. За время военных действий в районе сталинградских событий Фиников Н.Ф. был награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».

Николай Федорович продолжал воевать и работать и после победы над фашистской Германией. Осенью 1945 года его направили на Дальневосточный фронт, в составе которого он прошел Манчжурию, Северную Корею, Порт-Артур.

После войны Николай Фиников работал в Куйбышеве, в газете ПриВО «За Родину!», а в 1950 году освещал работы по строительству Куйбышевской ГЭС в качестве фотокорреспондента ТАСС.

Архив фотографий военной поры бережно сохранил, систематизировал и передал на опубликование сын фронтовика, наш земляк Лев Николаевич Фиников. В издание были включены фото, сделанные в ходе величайших сражений Великой Отечественной войны, — боев под Смоленском, Курской битвы, Сталинградской битвы, Берлинской наступательной операции, боев за освобождение Кенигсберга. Фото сделаны и в моменты перед атакой, и в редкие минуты отдыха бойцов, и непосредственно в ходе боевых действий. Для того, чтобы получить эти фотоснимки, которые донесли до наших дней историческую правду о войне, Николаю Финикову не раз приходилось рисковать жизнью.

При создании календаря авторы использовали эффект «дополненной реальности» — если на страницу календаря навести смартфон со скачанным на него приложением ARGIN, картинка «оживает», и зазвучат слова, написанные на оборотной стороне фотографии рукой их автора.

На прошлой неделе губернатор Самарской области Дмитрий Азаров впервые представил издание на церемонии награждения лучших журналистов губернии.

Сегодня в самарской школе №6 с изданием, посвященным Победе в Великой Отечественной войне, познакомились ученики. Прямо в фойе школы разместился стенд с мини-выставкой, посвященной 75-летию Победы над врагом в Великой Отечественной войне. Скромное место в экспозиции занимает обычный с виду календарь. Но благодаря современным технологиям страницы издания «оживают». Ребята смогли погрузиться в атмосферу военных лет, услышать, как из динамиков гремит голос Левитана: «Сегодня в четыре часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза… Наше дело правое, враг будет разбит! Победа будет за нами!» Ожесточенные бои под Сталинградом, прорыв блокады Ленинграда, наступление Белорусского фронта, и, наконец, взятие Берлина – ребята внимают повествованию, вглядываясь в лица со старых фотографий. Летчики и танкисты, артиллерия и пехота – нам не узнать, удалось ли вернуться с войны солдатам и офицерам, «пойманным» Николаем Федоровичем в объектив камеры. Но здесь они живы и полны готовности отдать жизнь за Родину.

«Папа ушел на фронт в первый день войны, — рассказал школьникам сын военного корреспондента Лев Фиников. – Он прошел ее всю — до Берлина, Праги, Дальнего Востока. Здесь вы видите победные залпы, которые дают наши солдаты на берегу Балтийского моря. А на этой фотографии – более 50 папиных коллег, фронтовых журналистов, которых отец снял под стенами Рейхстага. — Нам нельзя забывать эту войну, ребята, — подытожил свой рассказ Лев Николаевич. – Если забыть о войне, она может вернуться, а этого нельзя допустить».

Ученики школы №6 и не забывают о героических страницах прошлого: прочную связь обеспечивают сами стены учреждения, которые еще помнят поколение выпускников 40-х, отправившихся защищать свою страну. Из них 68 – не вернулись в родной город, сложив головы на полях сражений. В память обо всех и каждом из них в школьном музее работает экскурсия «Они защищали Родину», где экскурсоводами выступают старшеклассники.

— «Я занимаюсь музейной работой с 6 класса, — рассказал ученик 10 «М» Илья Ерин. – Мне нравится сохранять историю, тем более что нам есть чем гордиться: нашу школу закончил Герой Советского Союза, летчик-истребитель Вадим Фадеев, разведчицы Галина Сущева, Лидия Меняйленко и другие люди, благодаря которым мы сегодня живем. Мои родственники тоже внесли вклад в Победу – прадедушка был артиллеристом, а прабабушка 15-летней девочкой работала на оборонном заводе. Разве можно об этом забыть?»

Издание было подготовлено под патронатом Правительства Самарской области для школ и общественных организаций, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Социум
23 января 2020  17:34
Как защитить себя.
Вирус из Китая. Что важно знать
Как защитить себя.  Социум
112
23 января 2020  17:26
В связи с этим инспекторы подготовили обращение к родителям.
В Самаре прошел рейд ГИБДД по выявлению пешеходов – нарушителей ПДД, в том числе детей
В связи с этим инспекторы подготовили обращение к родителям.  Социум
87
23 января 2020  17:11
Целью мероприятия является формирование заинтересованности молодых людей в выборе будущей профессии, рода занятий и планирование карьеры.
В ДК «Октябрь» пройдет профориентационное мероприятие для учащихся школ Самары
Целью мероприятия является формирование заинтересованности молодых людей в выборе будущей профессии, рода занятий и планирование карьеры.  Социум
93
Весь список

Здравоохранение
22 января 2020  22:53
"У него острая респираторная вирусная инфекция"
У госпитализированного в Пулково гражданина Китая не нашли коронавирус
"У него острая респираторная вирусная инфекция"  Здравоохранение
270
22 января 2020  09:35
В Роспотребнадзоре предупредили россиян о зимних клещах Они проснулись из-за аномально-теплой погоды.
В Роспотребнадзоре предупредили россиян о «зимних» клещах
Они проснулись из-за аномально-теплой погоды. Здравоохранение
185
21 января 2020  22:38
В самарском фонде обязательного медицинского страхования не заложили средства на обновление автопарка скорой.
У ТФОМС нет денег на новые машины для скорой
В самарском фонде обязательного медицинского страхования не заложили средства на обновление автопарка скорой.   Здравоохранение
295
Весь список
Новости медицины
20 ноября 2019  15:20
Что такое жиросжигатели
 Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей.  Новости медицины
353
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15180
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
15011
Весь список
Туризм
22 января 2020  16:57
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний.
В Самаре создадут туристический акселератор: самарских туроператоров приглашают пройти обучение в рамках нацпроекта
22 января в Самаре представителям туроператоров был презентован пилотный акселератор туристических компаний.   Туризм
368
18 января 2020  07:36
Путешествия под стук колес
Путешествия под стук колес
 Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния.  Туризм
1536
17 января 2020  20:18
Отдых в Турции: 5 лучших мест для шопинга, откуда не уйти с пустыми руками
Отдых в Турции: 5 лучших мест для шопинга, откуда не уйти с пустыми руками
  Отдых в Турции  ошибочно воспринимается исключительно как каникулы у моря. Тем не менее, даже в холодный сезон, когда солнце прячется за облаками, здесь... Туризм
1469
Весь список
Образование
23 января 2020  15:52
Очередной площадкой для проведения однодневной стажировки учащихся высших и средне-специальных учебных заведений стало Управление МВД Самары.
«Студенческий десант»: самарские студенты и старшеклассники узнали как работает «Безопасный город»
Очередной площадкой для проведения однодневной стажировки учащихся высших и средне-специальных учебных заведений стало Управление МВД Самары.  Образование
102
23 января 2020  12:36
Самарский университет переходит на электронные зачетки До конца весеннего семестра всем студентам университета заменят зачетные книжки.
Самарский университет переходит на электронные зачетки
До конца весеннего семестра всем студентам университета заменят зачетные книжки. Образование
156
22 января 2020  14:02
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает к участию в Областном конкурсе буктрейлеров Мистер Букер
Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает к участию в Областном конкурсе буктрейлеров «Мистер Букер»
Приветствуется выбор литературных произведений, не входящих в школьную программу.  Образование
388
Весь список

Культура
23 января 2020  11:33
Главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов выступит в Санкт-Петербурге
Главный дирижер Самарского театра оперы и балета Евгений Хохлов выступит в Санкт-Петербурге
На обоих концертах прозвучат голоса певцов, которыми гордится Самара. Культура
156
22 января 2020  17:58
Коллектив Государственного Волжского русского народного хора продолжает радовать своих слушателей новыми яркими музыкальными событиями.
В Самаре на сцене ДК Железнодорожников состоится «Юбилейный концерт» солистки Волжского хора Людмилы Дюдяевой
Коллектив Государственного Волжского русского народного хора продолжает радовать своих слушателей новыми яркими музыкальными событиями.  Культура
351
22 января 2020  12:12
В Самаре пройдет межнациональный творческий вечер Цвет Граната
В Самаре пройдет межнациональный творческий вечер «Цвет Граната»
В программе творческого вечера будет представлен широкий круг музыкальных направлений. Культура
230
Весь список
Мир домашних животных
19 ноября 2019  20:22
Значение ювелирных украшений с животными
 В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу.  Мир домашних животных
280
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15695
Весь список
Мода
20 января 2020  07:43
Серебряные украшения – особенности
 Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма.  Мода
54
9 января 2020  23:12
Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
 Сегодня именно  ткань вискоза  является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве.  Мода
86
25 декабря 2019  07:10
Наручные часы с 24-часовы циферблатом: преимущества использования
Наручные часы с 24-часовы циферблатом: преимущества использования
  Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
227
Весь список

Видео
20 января 2020  10:51
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео.
Социум
292
3 января 2020  13:53
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
В новый океанариум в Самаре выстроилась огромная очередь
Он расположен в ТРК "Московский".
Социум
1798
31 декабря 2019  10:45
Т Плюс поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
«Т Плюс» поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности.
ЖКХ
635
21 декабря 2019  11:25
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
На трассе М-5 в Самарской области горел автомобиль Лада Ларгус
 Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом.  Происшествия
1528
13 декабря 2019  12:56
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
В кинотеатрах Самары и Тольятти началась акция по безопасности тепла
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. 
ЖКХ
1280
5 декабря 2019  12:16
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Военнослужащие в Самаре сдали кровь для помощи 600 тяжелобольным пациентам
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование.
Здравоохранение
848
Весь список

Фоторепортажи
11 декабря 2019  12:06
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета Наяда и рыбак: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета готовятся к премьере балета "Наяда и рыбак": ФОТО
Красочные декорации уже почти готовы.
Культура
867
4 декабря 2019  13:56
Самарцам представили проект Жигули в Авангарде
Самарцам представили проект "Жигули" в Авангарде"
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования.
Транспорт
1303
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
1409
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
1652
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2757
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
3293
Весь список

Мероприятия
В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением лыжной гонки «Лыжня России»
В год 75-летия Победы школьники СО познакомятся с творчеством их земляка – фронтового корреспондента Николая Финикова
В Самарском театре оперы и балета состоится юбилейный концерт ведущей оперной солистки Татьяны Гайворонской
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные