В Санкт-Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
6 июля 2019 17:17
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Церемония прощания была закрыта для посторонних, на ней присутствовали родственники и близкие друзья погибших, а также военно-морские офицеры, пишет "Комсомольская правда". На похороны также прибыли члены командования ВМФ.
Доступ на Серафимовское кладбище был ограничен, возле входа стояла охрана. При этом само кладбище не закрывалось. Проститься с моряками пришли сотни людей, передает ТАСС. Среди них главнокомандующий ВМФ Николай Евменков, заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления вооруженных сил Андрей Картаполов, врио губернатора Петербурга Александр Беглов, а также представители городского парламента и правительства. У главного входа на кладбище дежурили сотрудники военной полиции, ГИБДД и скорая помощь.
Траурная церемония также прошла во Владивостоке на Корабельной набережной у мемориального комплекса "Боевая Слава Тихоокеанского флота". Моряки почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню, сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота (ТОФ). На всех кораблях и в войсковых частях ТОФ в знак скорби были приспущены флаги и даны звуковые сигналы.
Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно погибших моряков. "За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга", звание Героя России присвоено капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву.
Орденом Мужества посмертно награждены капитаны 1 ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан 2 ранга Александр Авдонин, капитаны 3 ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.
По официальным данным, озвученным главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, моряки занимались "важными исследованиями по изучению гидросферы Земли". На борту находился гражданский представитель промышленности, его первым вывели из горящего отсека и задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения огня. Помимо него, выжили четыре члена экипажа, которые несли боевую вахту.
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