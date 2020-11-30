В Самарской области телефонный робот помогает вести мониторинг состояния амбулаторных пациентов на дому

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В Самарской области телефонный робот на основании четырех тестовых вопросов позволяет получить первичную минимально необходимую информацию — о температуре, наличии одышки, боли, общем состоянии пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией, которые проходят лечение на дому. Его внедрение стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Одно из приоритетных направлений нацпроекта — цифровизация здравоохранения. В своем послании 2019 года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что интегрирующим проектом, призванным улучшить качество губернской медицины, должен стать проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении». В развитии и поддержке системы здравоохранения, в том числе, заключается стратегия лидерства главы региона.

«Неделю назад у нас появился автоматизированный помощник, который обзванивает больных с пневмонией и коронавирусной инфекцией или подозрением на нее, — рассказал эксперт службы качества Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Евгений Бобров. — Робот звонит пациентам, задает вопросы об их самочувствии, узнает, что изменилось в состоянии больного: есть ли повышенная температура, боль в суставах и мышцах, одышка. Данные опроса он консолидирует и передает врачу. Причем сведения о повышении температуры и о наличии ломоты в мышцах подсвечиваются, чтобы на них сразу обратили внимание специалисты».

После этого к работе подключается врач поликлиники, наблюдающий больного, он звонит пациенту, уточняет его состояние, корректирует лечение, при необходимости может принять решение о госпитализации. Подобный мониторинг помогает определить тех больных, у которых идет ухудшение состояния, и принять неотложные меры, чтобы не дать развиться осложнениям. В сутки на мониторинге робота находится от 800 до 1200 пациентов региона.

«Работать в этой системе сегодня просто необходимо, – подчеркнула заместитель главного врача по медицинской части Самарской городской поликлиники №14 Ольга Саликова. – Электронный помощник бережет время медицинского работника, которое он тратит на обзвон, сбор информации и предварительную оценку состояния пациента. Во-вторых, это помогает быстро в самом начале рабочего дня определиться, кто остро нуждается во врачебной консультации, оценить состояние тяжести и внести корректировку в лечение. Также это помогает врачу действовать оперативно, но и, конечно, оказывает услугу пациенту, которому не нужно ждать звонка врача или дозваниваться самому в поликлинику. А учитывая возросшую нагрузку на каждого врача поликлиники, помощь автоматизированной системы трудно переоценить, она позволяет вести двойной контроль за здоровьем и динамикой пациентов».

Сегодня стоит задача интегрировать голосового помощника в Единую государственную информационную аналитическую систему, в которой хранятся данные обо всех пациентах Самарской области, передает пресс-служба облправительства.

Фото: pixabay