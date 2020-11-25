В Самарской области растет интерес к добровольчеству у жителей самых разных возрастов и профессий

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О развитии добровольческого движения в регионе рассказали на площадке Самарского областного вещательного агентства. Участники встречи поделились информацией о том, как в Самарской области проходит акция #МыВместе, идет подготовка к празднованию Дня добровольца, а также о деятельности добровольческих организаций.

Как отметил Сергей Бурцев, замминистра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи, интерес к волонтёрству в регионе растет. «В Самарской области живут очень добрые, отзывчивые люди, именно поэтому добровольчество в регионе развивается так активно. На мой взгляд, помогать – это очень по-самарски. Мы сейчас фиксируем новый тренд - рост внимания и интереса к волонтёрству. По нашим оценкам в Самарской области более 150 000 добровольцев». Волонтёры в Самарской области – это люди разного возраста и социального статуса, самому взрослому добровольцу 83 года.

Добровольчество сегодня становится особенно актуальным в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекцией. Волонтёры объединяются, чтобы помочь людям, находящимся на самоизоляции, медицинским работникам. «То единение людей, которое мы наблюдали, когда началась пандемия, показало весь масштаб волонтёрства. Люди начали откликаться, предлагать свою помощь, выходить с инициативами. Это были совершенно разные люди, многие из которых раньше не занимались добровольчеством. Таксисты, предприниматели, педагоги, студенты – абсолютно разные категории людей присоединяются к акции #МыВместе», - отметил Сергей Бурцев.

Акция #МыВместе началась в регионе в марте 2020 года, когда люди, оказались на самоизоляции и помощь волонтёров стала крайне необходима. Сегодня акция продолжается, добровольцы по-прежнему помогают пожилым людям в доставке продуктов. «У нас продолжает работать Региональный штаб акции #МыВместе, который располагается в Ресурсном центре поддержке и развития добровольчества. Заявки принимаются по номеру «горячей» линии 8 800 505 78 63, также обратиться можно на «горячие» линии, которые открыты во всех муниципальных образованиях Самарской области, - пояснила Анастасия Самыкина, координатор акции #МыВместе в Самарской области. - Волонтером акции может стать любой желающий, для этого можно зайти в группу Ресурсного центра поддержки добровольчества или позвонить на «горячую» линию».

Волонтёры помогают не только пожилым людям, но и медицинским работникам, которые сегодня оказались в непростой ситуации, в связи с ростом количества больных коронавирусной инфекцией. «Сейчас 601 волонтёр-медик помогают в медицинских организациях: отвечают на звонки в call-центрах, проводят мониторинг заболевших, работают с базами данных. Автоволонтёры помогают медикам добраться до больных, перевозят людей, которые уже переболели коронавирусом, в санатории для реабилитации, планируется доставка бесплатных и рецептурных льготных препаратов, анализов. Важно отметить, что при деятельности добровольцев соблюдаются все меры профилактики», - рассказала Наталья Дудинцева, координатор акции #МыВместе.

Одним из наиболее активно развивающихся и важных направлений добровольчества является поиск пропавших людей. Об этом рассказал Владимир Рябов, руководитель Центра поиска пропавших людей Самарской области: «За последние два года у нас повысилось участие районов в поисковой деятельности. Если в 2018 году я не мог рассчитывать, что, например, Сергиевский, Клявлинский районы смогут провести полноценную поисковую работу самостоятельно, то сейчас в муниципалитетах есть по 8-10 добровольцев, которые активно выезжают на поиски и проводят их профессионально. Мы запустили проект дистанционного обучения и можно говорить о высоком интересе людей к нашей деятельности. На сегодня у нас есть около 180 активных волонтёров, а еще на обучение зарегистрировалось 98 новых человек, которые хотят стать добровольцами».

Впереди волонтёров региона ожидает важное событие – День добровольца. В Самарской области его планируют отпраздновать в дистанционном формате. Что ожидает добровольцев, рассказала Юлия Рябева, руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества: «У нас пройдет большой онлайн-форум, который будет длиться 2 дня – это 32 часа трансляций, телемосты, подключение других регионов и зарубежных стран, дискуссии, мотивационные выступления. Принять участие может каждый, кто зарегистрируется на мероприятие на сайте добро.ру. Также у нас пройдет «Полезная программа», где добровольческие организации в офлайне будут организовывать свои площадки, на которых они будут проводить различные мастер-классы для участников».

Стать добровольцем может любой желающий, не зависимо от возраста. Получить консультацию о направлениях волонтёрства, узнать контакты организаций, работающих с добровольцами, можно в Ресурсном центре поддержки и развития добровольчества в социальных сетях (Вконтакте - vk.com/volsamara) или по телефону 8 (846) 334-25-42, передает пресс-служба облправительства.