В Самарской области назначили нового руководителя департамента туризма

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Родился Артур Игоревич 31 мая 1989 года в г.Казань. В 2011 году окончил Казанский государственный университет культуры и искусств по специализации «Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства».С 2008 по 2013 годы занимал должности менеджера по туризму, экскурсовода в различных туристских организациях в Казани, трудился заведующим отделом по туризму ГБУК Республики Татарстан «Государственный историко-архитектурный и художественный музей «Остров-град Свияжск».С 2013 по 2019 годы работал начальником отдела развития туриндустрии Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан. Затем возглавлял отдел развития туристской индустрии Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, был заместителем председателя данного комитета, передает пресс-служба облправительства.Фото: Артур Абдрашитов / Facebook.com