В Самарской области долгожительниц намного больше, чем долгожителей

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В документе приведены следующий цифры. Среди тех, кому на начало 2018 года было 60-64 года, доля женщин составляла 59,54 %, а среди долгожителей — то есть тех, кому 90 лет и больше, — уже 78,52 %.В абсолютных цифрах картина выглядит следующим образом. Среди тех, кому на начало прошлого года было 70 и больше, — 93,9 тысяч мужчин и 224,5 тысяч женщин, 80 и больше — 27,4 тысячи мужчин и 83,2 тысячи женщин. До возраста 90+ дожили 2922 мужчины и 10683 женщины. А 100-летний юбилей успели отметить только 99 мужчин и 251 женщина.Ранее министр здравоохранения Михаил Ратманов предложил ввести дополнительные обследования при диспансеризации для мужчин. В то же время программа активного долголетия, принятая 12 декабря, отдельных мероприятий повышения качества жизни пожилых мужчин не содержит.Фото из открытых источников