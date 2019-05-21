В Самаре состоится международная конференция «Инфо-Стратегия»

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В конференции 2019 года ожидается участие представителей более 35 регионов РФ от Калининграда до Камчатки, представителей Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Беларуси.Основными темами конференции станут цифровизация образования регионов как комплексный процесс - методология и практика, автоматизированные системы управления сферой образования, цифровые образовательные ресурсы – составная часть единой цифровойобразовательной среды, использование дистанционных (сетевых) технологий для основного и дополнительного образования и др.Также обсудят проблематику использования в сфере образования «больших данных», искусственного интеллекта. Самарская область обладает уникальной компетенцией в формировании и обработке «больших данных» в образовании. В настоящее время в информационных системах, созданных самарской IT-компанией «ИРТех», в России работают более 13 миллионов зарегистрированных пользователей.Системы посещают более 450 тысяч уникальных пользователей в сутки, которые просматривают более 10 миллионов веб-страниц. Данные информационные системы в той или иной конфигурации работают в 62 регионах РФ. Продукты самарской компании занимают более 30% рынка программного обеспечения Российской Федерации в своем сегменте, и эта доля продолжает расти.В ходе конференции планируется работа секций «Единая цифровая образовательная среда региона: автоматизированные системыуправления сферой образования, мультимедийные ресурсы, технологическая инфраструктура», «Цифровая школа», «Образовательнаяробототехника» и др.Олег Исайкин, председатель организационного комитета конференции, отметил:«Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании четко указал курс на цифровизацию многих сфер нашей жизни, в том числе и образования. Конференция «Инфо-Стратегия», которая уже стала брендом Самарской области и продолжает свое развитие в течение 10 лет, становится важной площадкой для обсуждения вопросов развития образования, полностью соответствуя темам, указанным в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». В рамках конференции теперь проводятся не только мастер-классы, круглые столы и секции, но и выездные мероприятия по робототехнике, организуется работа подсекций для студентов вузов педагогической направленности».Конференция организуется при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области, министерства образования и науки Самарской области, департамента образования администрации города Самары, Московского городскогопедагогического университета, проектного офиса цифрового развития Самарской области, компаний «Новый диск» (г. Москва) и «ИРТех» (г. Самара).Зарегистрироваться для участия в конференции можно на сайте http://infostrategy.ru, передает пресс-служба облправительства.