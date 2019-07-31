В Самаре появится новый арт-объект - «Кошка-хвост-трубой»

169

Разработка проекта проходила под руководством самарского архитектора. Композиция «Кошка-хвост-трубой» состоит из двух частей и символизирует новые, энергоэффективные технологии.Сама фигура кошки выполнена почти из 500 новых металлических деталей, которые собраны в 3D-модель и скреплены между собой методом горячей сварки. Именно такие материалы теперь используются ресурсоснабжающими компаниями для прокладки и замены теплосетей. А вот устаревающие и ненадёжные материалы: трубы, задвижки, крышки от люков - составляют символичный «клубок», которым играет домашнее животное.В целом размеры скульптурной группы составили почти 5 метров в длину и 2 метра в высоту.Презентация энергетической «Кошки» прошла в необычном формате танцевально-поэтического перфоманса. На поляне исполнялись стихи современных поэтов и музыкантов, а также поэтов Серебряного века, в которых используется слово «тепло». Важным композиционным элементом данного поэтического баттла стали фрагменты труб, из которых участники перфоманса собрали слово «ТЕПЛО».«Кто, как не кошка лучше всего символизирует домашний комфорт, тепло и уют, - рассказывает руководитель смены «Культурный Бум» Сергей Кривчиков, - Участники смены вместе работали над этим объектом, устраивали перформансы, мы хотели сделать что-то запоминающееся», передает пресс-служба горадминистрации.