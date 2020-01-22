В СОУНБ расскажут о первой самарской художественной книге и ее авторе

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Ровно полтора века назад – в 1870 году – в Самаре вышла книга «Стихотворения Михаила Климовича Муратова». Георгий Квантришвили расскажет читателям библиотеки о нашем многогранно талантливом земляке Михаиле Климовиче Муратове – первом поэте, издавшем в Самаре свою книгу.До этого в нашем городе не было своего литератора, у которого выходили художественные книги. Кроме того, Михаил Муратов руководил первой губернской ветеринарной службой.Во время лекции, которая пройдет в рамках проекта «Умный четверг», Георгий Квантришвили познакомит слушателей с собственными уникальнымиисследованиями о первых самарских художественных книгах. До последнего времени книга «Стихотворения Михаила Климовича Муратова» изучена не была.Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.