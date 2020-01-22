В СОУНБ расскажут о первой самарской художественной книге и ее авторе
22 января 2020 15:58
43
Ровно полтора века назад – в 1870 году – в Самаре вышла книга «Стихотворения Михаила Климовича Муратова». Георгий Квантришвили расскажет читателям библиотеки о нашем многогранно талантливом земляке Михаиле Климовиче Муратове – первом поэте, издавшем в Самаре свою книгу.
До этого в нашем городе не было своего литератора, у которого выходили художественные книги. Кроме того, Михаил Муратов руководил первой губернской ветеринарной службой.
Во время лекции, которая пройдет в рамках проекта «Умный четверг», Георгий Квантришвили познакомит слушателей с собственными уникальными
исследованиями о первых самарских художественных книгах. До последнего времени книга «Стихотворения Михаила Климовича Муратова» изучена не была.
Вход свободный, передает пресс-служба СОУНБ.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 января 2020 15:58
Георгий Квантришвили расскажет читателям библиотеки о нашем талантливом земляке Михаиле Климовиче Муратове – первом поэте, издавшем в Самаре свою книгу. Социум
38
22 января 2020 15:56
Такие зоопарки были, например, в Самаре в Торговых центрах «Аврора», «Парк Хаус» и «Амбар». Социум
42
22 января 2020 15:44
В случае укуса или ослюнения больным или диким животным, необходимо обязательно и в кратчайшие сроки провести курс профилактической антирабической... Социум
53
Здравоохранение
22 января 2020 09:35
Они проснулись из-за аномально-теплой погоды. Здравоохранение
157
21 января 2020 22:38
В самарском фонде обязательного медицинского страхования не заложили средства на обновление автопарка скорой. Здравоохранение
271
21 января 2020 11:57
Но эпидемии пока нет. Здравоохранение
242
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
350
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15174
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
15006
Туризм
18 января 2020 07:36
Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния. Туризм
1524
17 января 2020 20:18
Отдых в Турции ошибочно воспринимается исключительно как каникулы у моря. Тем не менее, даже в холодный сезон, когда солнце прячется за облаками, здесь... Туризм
1354
17 января 2020 09:29
Данные получены по опросу пользователей соцсетей. Туризм
313
Образование
22 января 2020 14:02
Приветствуется выбор литературных произведений, не входящих в школьную программу. Образование
99
22 января 2020 13:21
Депутаты обсудили пути решения этой проблемы. Образование
95
21 января 2020 10:50
Полная готовность предоставлять горячее питание школьникам будет обеспечена с 1 сентября 2020 года. Образование
200
Культура
22 января 2020 12:12
В программе творческого вечера будет представлен широкий круг музыкальных направлений. Культура
109
20 января 2020 17:52
Мир отмечает юбилей великого режиссера Федерико Феллини, научившего зрителя по-новому смотреть на человека. Культура
308
20 января 2020 16:53
Соловьеву 75 лет. Культура
337
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
276
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15690
Мода
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
41
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
82
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
198
Видео
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
256
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1741
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
614
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1496
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1256
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
832
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
846
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1284
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1390
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1629
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2735
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3270
Мероприятия