В Агропарке «Самара» открылся фуд-маркет под региональным брендом «Ярмарка вкусов»

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Чуть более года назад начал работу оптовый центр Агропарка «Самара», современный и технологичный комплекс хранения и переработки сельскохозяйственной продукции с общей полезной складской площадью более 42 тысяч квадратных метров. За год, прошедший с открытия, общий товарооборот здесь превысил 360 тысяч тонн.Проект по созданию агропромышленного парка «Самара» реализуется при поддержке Правительства Самарской области. Между Правительством региона и ООО «Агропарк «Самара» действует Инвестиционный меморандум по созданию агропромышленного парка «Самара».Открывая фуд-маркет, министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов, подчеркнул, что Агропарк «Самара» продолжает сохранять лидерские позиции в освоении новых форматов. «Сегодня здесь открылся не просто центр розничной торговли, а новейший формат — фуд-маркет, где в одном гастрономическом пространстве объединяются вкусные продукты и отличная еда. В последние несколько лет эта модель торговли стремительно развивается в странах Европы. Самара — одна из первых региональных столиц России, где появился свой современный фуд-маркет. Каждый человек найдёт здесь что-то нужное для себя и повод приехать сюда еще раз», — сказал он.Правительство Самарской области поддерживает активно развивающуюся малоформатную торговлю. Специально для этого создан региональный бренд ярмарочной торговли «Ярмарка вкусов», под которым начал свою работу фуд-маркет.Через неделю у стадиона «Самара-Арена» на время новогодних каникул откроется Олимпийская деревня, где будут созданы условия для различных видов зимних активностей. Фуд-маркет «Ярмарка вкусов» станет частью этого большого новогоднего праздничного пространства, предлагая всем тепло, уют и вкусные свежие продукты.Фуд-маркет, прежде всего, это пространство для покупателей. Здесь нет очередей в кассы, всю продукцию можно попробовать, а в зоне фуд-корта отведать блюда, приготовленные из свежих продуктов, которые предлагают резиденты агропарка. Сейчас здесь представлены блюда традиционной русской и татарской кухни, народов Кавказа и Средиземноморья, широкий ассортимент фермерской продукции из Белоруссии, Казахстана, регионов России и хозяйств Самарской области.«Цель создания Агропарка – сократить логистическое плечо и предоставить возможность производителям сельскохозяйственной продукции, как крупным, так и мелким, найти своего потребителя. А покупатели получили возможность приобретать качественные продукты по минимальным ценам. На сегодняшний день более 200 резидентов Агропарка предлагают свою продукцию жителям и гостям Самарской области», — подчеркнул генеральный директор ГК «ВИД» Юрий Матин.Сегодня же, в рамках мероприятия, 8 местных производителей сельскохозяйственной продукции получили свидетельства «Самарский продукт». Это: ГБУ «Жигулевские сады», ТД «Волга-Продукт+», ИП Дубинский С.Я., ПК «Родник», ООО «Успех», Богатовский маслоэкстракционный завод, ООО «Сад», ООО «Хлебокомбинат», передает пресс-служба облправительства.