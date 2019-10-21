Участникам движения «Молодые профессионалы» в Самарской области вручены награды
21 октября 2019 16:24
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Заместитель Председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов вручил Почетные грамоты Президента Российской Федерации Михаилу Воронцову, победителю соревнований по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», лучшему представителю России (Best of Nation) по количеству набранных баллов на чемпионате Европы EuroSkills 2018, и Марии Терентьевой — международному эксперту Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Ювелирное дело».
Благодарностями Президента Российской Федерации были награждены генеральный директор ООО НПО «Фабрика Красок», международный эксперт Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Малярные и декоративные работы» Сергей Рыбкин и генеральный директор ООО «Ситистрой», международный эксперт Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» по компе-тенции «Облицовка плиткой» Станислав Моисеев.
Также участники чемпионата – представители учебных заведений профессионального образования Самарской области — получили Благодарности и Благодарственные письма Губернатора Самарской области.
Как отметил Александр Фетисов, за высокими результатами всегда стоит труд большого количества специалистов. «Мы гордимся нашими земляками — участниками и победителями чемпионата, экспертами, которые благодаря своему мастерству, увлеченности смогли достойно подготовить национальную сборную России к участию в европейском чемпионате, и впервые наша страна заняла первое место не только в балльном, но и в медальном зачете, и признательны всем, кто поддерживал участников», — сказал он.
Правительством Самарской области уделяется особое внимание развитию профессионального образования. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Послании подчеркнул, что 2019 год определен в Самарской области как год среднего профессионального образования: «Мы должны вывести на новый уровень наши лицеи и колледжи. В этом году ремонт будет осуществляться сразу в 45 учреждениях. На базе ведущих (профильных) колледжей будут созданы центры опережающей профподготовки, где можно будет подготовиться к экзаменам по стандартам WorldSkills. Конкурсные заявки на оснащение мастерских уже подали 13 учреждений».
Самарская область участвует в движении «Молодые профессионалы» с 2013 года: именно тогда в Тольятти состоялся первый национальный чемпионат ВорлдСкиллс. Ежегодно увеличивается количество участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и количество компетенций, по которым он проводится.
В соответствии с автоматизированным рейтингом цифровой платформы Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 2019 Самарская область (из 85 субъектов РФ) по качеству участия в чемпионатах занимает 9 место, по вовлеченности – 11 место.
Самарская область активно участвует в финалах национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В 2019 году завоевано 12 медалей, что больше в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. А всего в копилке региона 93 медали уровня национального чемпионата. В ТОП-100 лучших образовательных организаций России движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019 году вошли 4 колледжа Самарской области.
Как рассказал Сергей Рыбкин, чтобы занимать призовые места, необходима подготовка по всем направлениям, важны, в том числе навыки, связанные с целеполаганием, мотивацией, но главное — необходимо воспитать характер победителя. «Мы старались готовить ребят так, чтобы они профессионально не выгорели, чтобы не произошла профессиональная деформация. Поэтому я считаю, что те, кто был в нашей сборной, сейчас займет достойное место в жизни», — сказал он.
Михаил Воронцов рассказал, что благодаря чемпионатам ВорлдСкиллс повышается престиж рабочих специальностей среди молодежи, передает пресс-служба облправительства.
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