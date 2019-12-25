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Новости /  Общество /  Социум  

Туристский информационный центр выпустил тематические буклеты по зимним развлечениям в Самарской области

25 декабря 2019 23:41
112
Получить свой экземпляр можно, начиная с 26.12 в павильонах ТИЦ.
Туристский информационный центр выпустил тематические буклеты по зимним развлечениям в Самарской области.

Получить свой экземпляр можно, начиная с 26.12 в павильонах ТИЦ:

ж/д вокзал, аэропорт "Курумоч" и в районе площади Куйбышева, передает TicSamara
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Комментарии


Социум
25 декабря 2019  23:41
Получить свой экземпляр можно, начиная с 26.12 в павильонах ТИЦ.
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