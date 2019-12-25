Туристский информационный центр выпустил тематические буклеты по зимним развлечениям в Самарской области
25 декабря 2019 23:41
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Получить свой экземпляр можно, начиная с 26.12 в павильонах ТИЦ:
ж/д вокзал, аэропорт "Курумоч" и в районе площади Куйбышева, передает TicSamara.
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