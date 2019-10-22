«Спорт – норма жизни»: В Самаре около школы №124 построена новая спортивная площадка

89

В Самарской области продолжается реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В рамках строительства объектов спорта новая спортивная площадка возведена около школы №124 Промышленного района г. Самары. В 2019 году по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в Самарской области предусмотрено строительство 23 новых универсальных спортивных площадок в городах и муниципальных районах региона. Большая часть предназначена для образовательных учреждений.«Такая спортивная площадка была очень нужна нашей школе, мы ее ждали. Теперь мы можем проводить здесь уроки физкультуры, спортивные мероприятия, соревнования. Ребята и после уроков играют. Жители района также могут заниматься на площадке – для этого надо обратиться к нам», - отмечает директор школы №124 Татьяна Железникова.Площадка размерами 56 на 28 метров, имеет современный искусственный газон производства международной компании, сертифицированной FIFA. Установлено освещение и ограждение.«Я профессионально занимаюсь футболом и могу сказать, что площадка – классная, комфортно играть на ней. Даже ребята, которые раньше футболом не увлекались, после появления этой площадки начали играть. Теперь мы постоянно будем проводить матчи – между классами и школами», - рассказал Никита Лазарев, ученик школы №124.«Очень рада, что у наших школ появляются современные спортивные объекты. Приятно видеть, с каким удовольствием на этой площадке занимаются спортом дети. губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым поставлена задача по увеличению числа жителей региона, систематически занимающихся физкультурой и спортом, такова же одна из задач национального проекта «Демография». Новые спортивные объекты как раз и способствуют тому, что люди вели здоровый образ жизни», - подчеркнула заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, передает пресс-служба облправительства.