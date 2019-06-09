Сотрудники национального парка «Самарская Лука» предупреждают: Внимание — гемолихорадка!
9 июня 2019 16:56
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Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) — зоонозная природно-очаговая вирусная инфекционная болезнь. Характеризуется цикличным течением, синдромом интоксикации, лихорадкой, геморрагическими проявлениями и развитием у большинства больных острой почечной недостаточности.
Источники вируса ГЛПС: полевая мышь, домовая мышь, серая и черная крысы, различные виды полевок.
Симптомы: заболевание начинается остро — с подъема температуры тела до 39—40 градусов. Отмечается озноб, головная боль, гиперемия лица, склер, конъюнктивит. С 3—4 дня на фоне снижения температуры появляются боли в пояснице, в животе, сыпь на туловище, кровоизлияния в конъюнктиву и склеры глаз, снижается количество мочи, отмечается гематурия (кровь в моче), носовые и желудочно-кишечные кровотечения.
Меры профилактики: При посещении территории национального парка следует избегать захламленных участков леса с густым кустарником и травой, старыми пнями, поваленными деревьями. Необходимо соблюдать правила личной гигиены - перед приемом пищи обязательно мыть руки с мылом. Не оставлять во время пребывания на природе пищевые продукты в открытом виде, доступном грызунам. Запасы продуктов хранить в недоступном для грызунов, месте. В случае порчи продуктов грызунами продукты необходимо уничтожить. Не употреблять немытыми лесные и полевые ягоды. Не употреблять воду из открытых источников, предварительно не прокипятив ее.
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