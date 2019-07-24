Самарское Центральное специализированное конструкторское бюро отметило свое 60-летие
24 июля 2019 21:13
143
Филиалом № 3 ОКБ-1 была создана ракетная техника, которая стала важнейшим элементом стратегического ядерного щита и позволила нашей стране совершить настоящий прорыв в околоземное пространство. При конструкторском сопровождении специалистов филиала № 3 ОКБ-1 в Куйбышеве (Самаре) на заводе "Прогресс" были изготовлены первые две ступени космического корабля "Восток", на котором 12 апреля 1961 года осуществлен первый в истории человечества полет в космос нашего соотечественника — Ю. А. Гагарина. Первой полностью самостоятельной разработкой ЦСКБ стала ракета-носитель "Восход". Этой ракетой был осуществлен запуск корабля "Восход-2", с которого Алексей Леонов впервые совершил выход в открытый космос. В 1964 году приказом С. П. Королева филиал № 3 ОКБ-1 становится головным конструкторским бюро по созданию ракет-носителей (РН) среднего класса и космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.
За 60 лет истории ЦСКБ конструкторами было разработано более 10 модификаций ракет-носителей и 29 типов космических аппаратов (КА). РН "Молния-М", "Союз", "Союз-У" обладали высоким коэффициентом надежности. РН "Союз-ФГ" с 2001 года до 2019 года используется для запуска пилотируемых космических кораблей на Международную космическую станцию.
В начале 2000-х годов коллективом конструкторского бюро была осуществлена глубокая поэтапная модернизация ракеты-носителя "Союз", новая ракета получила наименование "Союз-2". В настоящее время двумя модификациями новой ракеты "Союз-2" этапов 1а и 1б осуществляется большая часть запусков космических аппаратов. С 2020 года запуски транспортных пилотируемых кораблей будут осуществлять на РН "Союз-2". Кроме этого, на предприятии создана РН легкого класса "Союз-2" этапа 1в.
За эти годы около тысячи аппаратов разработки ЦСКБ запущено на орбиту. На смену знаменитым аппаратам фотонаблюдения "Зенит-2", "Зенит-4", "Янтарь-2К", "Ресурс-Ф" пришли современные аппараты дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" и МКА "Аист-2Д". Неоспорим вклад ЦСКБ в создание научных спутников "Бион" и "Фотон", а на современном этапе — "Бион-М" и "Фотон-М".
Сегодня самарские "Союзы" стартуют с четырех космодромов: "Байконур", "Плесецк", Гвианский космический центр в Южной Америке и космодром Восточный. В настоящее время осуществлено более 1900 пусков ракет-носителей. Все это подтверждает, что на современном этапе АО "РКЦ "Прогресс" сохраняет творческий конструкторский потенциал и является одним из лидеров ракетно-космической отрасли, передает vkonline.ru.
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
24 июля 2019 23:41
Пожар в детском лагере, унёсший жизни четверых детей, мог начаться из-за упавшего на обогреватель мокрого полотенца. Социум
91
24 июля 2019 23:04
По факту – это палатка люксового качества, оборудованная мебелью, мягкой кроватью, электричеством, душем, туалетной комнатой и другими удобствами. Социум
99
24 июля 2019 22:03
Строительство развязки со стороны города. Социум
115
Здравоохранение
24 июля 2019 12:45
Самара - на 15 месте. Здравоохранение
270
24 июля 2019 11:13
Год назад здесь вышел из строя компьютерный томограф. Здравоохранение
215
23 июля 2019 10:51
Это может произойти, если в ближайшее время область не пересмотрит условия сотрудничества с его организацией.рит условия сотрудничества с его организацией. Здравоохранение
306
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14086
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14111
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14274
Туризм
24 июля 2019 13:33
Активнее всего горожане интересовались покупкой чемоданов в июне. Туризм
218
24 июля 2019 12:52
За все дни фестиваля на него приехало порядка 30 тыс. гостей. Туризм
205
21 июля 2019 12:00
Это bleisure-путешествия. Туризм
399
Образование
24 июля 2019 23:27
Престиж среднего профессионального образования в СО растёт. Образование
86
24 июля 2019 23:14
Защита проектов — финал образовательного интенсива, который проходил с 10 по 22 июля в Москве на базе Сколковского института науки и технологий. Образование
119
23 июля 2019 12:13
117 школ и 31 учреждение профессионального образования к 2022 году будут оснащены новыми компьютерными классами. Образование
373
Культура
24 июля 2019 21:44
Артист умер у себя дома 19 июля после непродолжительной болезни. Культура
194
23 июля 2019 12:58
Гостей праздника ждет множество развлекательных площадок. Культура
418
22 июля 2019 23:27
Режиссер "Аватара" с юмором признал поражение, но еще может отыграться. Культура
327
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14858
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14369
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1065
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1539
Видео
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
438
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
395
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
303
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
446
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
480
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
350
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
754
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
652
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
852
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
866
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
583
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
907
Мероприятия