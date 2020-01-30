Самарские чиновники воспользуются VIP залом аэропорта «Курумоч»
30 января 2020 23:42
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Договор действует до конца года. Сумма контракта составила 100 тыс. рублей.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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