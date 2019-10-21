Самарская область получила «Золотой знак» в рамках архитектурного фестиваля «Зодчество’19»
21 октября 2019 17:17
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достижения российских городов и регионов в архитектурно-градостроительной области. В рамках деловой программы «Зодчества’19» на четырех площадках
прошло более 50 мероприятий — конференций, дискуссий, круглых столов, лекций и презентаций с участием более 200 спикеров. Мероприятие организовано при
поддержке Министерства культуры РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Правительства Москвы, Правительства Московской области.
В заключительный день работы фестиваля состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и победителей в основных номинациях конкурсной программы фестиваля: «Экоустойчивая архитектура», «Регионы России», «Архитектурные произведения», «Творческие архитектурные коллективы и мастерские». Всего было номинировано более 450 работ. Самарская область получила «Золотой знак» в номинации «Проекты благоустройства, в том числе развития общественных, дворовых пространств, парковых и рекреационных территорий и в том числе разработанные по государственным или муниципальным заказам, либо при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований», также дипломом Союза архитекторов России отмечено архитектурное бюро Храмова в номинация «Открытые общественные пространства» за благоустройство сквера, набережной озера Ладное и прибрежной территории озера Крымское в городе Кинель.
Правительство Самарской области уделяет особое внимание работе по благоустройству территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». «Благодаря национальному проекту, инициированному Президентом нашей страны В.В. Путиным, преображаются города и села и в Самарской области, и по всей стране. Масштаб преобразований впечатляющий: такого масштабного благоустройства в нашем регионе не было никогда», – отметил Дмитрий Азаров на недавнем открытие Крымской площадки в г.о. Самара.
Ежегодный архитектурный фестиваль «Зодчество» дает возможность заявить о достижениях региона в сфере архитектуры и благоустройства на международном
уровне, передает пресс-служба облправительства.
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