Самарская область получила «Золотой знак» в рамках архитектурного фестиваля «Зодчество’19»

27

Самарская область получила «Золотой знак» в смотре-конкурсе «Регионы России» XXVII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество’19», который прошел с 17 по 19 октября в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор». На выставке были представлены лучшие проекты и постройки, а такжедостижения российских городов и регионов в архитектурно-градостроительной области. В рамках деловой программы «Зодчества’19» на четырех площадкахпрошло более 50 мероприятий — конференций, дискуссий, круглых столов, лекций и презентаций с участием более 200 спикеров. Мероприятие организовано приподдержке Министерства культуры РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Правительства Москвы, Правительства Московской области.В заключительный день работы фестиваля состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и победителей в основных номинациях конкурсной программы фестиваля: «Экоустойчивая архитектура», «Регионы России», «Архитектурные произведения», «Творческие архитектурные коллективы и мастерские». Всего было номинировано более 450 работ. Самарская область получила «Золотой знак» в номинации «Проекты благоустройства, в том числе развития общественных, дворовых пространств, парковых и рекреационных территорий и в том числе разработанные по государственным или муниципальным заказам, либо при поддержке органов власти субъектов Российской Федерации или муниципальных образований», также дипломом Союза архитекторов России отмечено архитектурное бюро Храмова в номинация «Открытые общественные пространства» за благоустройство сквера, набережной озера Ладное и прибрежной территории озера Крымское в городе Кинель.Правительство Самарской области уделяет особое внимание работе по благоустройству территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». «Благодаря национальному проекту, инициированному Президентом нашей страны В.В. Путиным, преображаются города и села и в Самарской области, и по всей стране. Масштаб преобразований впечатляющий: такого масштабного благоустройства в нашем регионе не было никогда», – отметил Дмитрий Азаров на недавнем открытие Крымской площадки в г.о. Самара.Ежегодный архитектурный фестиваль «Зодчество» дает возможность заявить о достижениях региона в сфере архитектуры и благоустройства на международномуровне, передает пресс-служба облправительства.