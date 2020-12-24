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Самара не вошла в топ-5 городов с самыми дешевыми оливье и селедкой под шубой

24 декабря 2020 14:02
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Самара не вошла в топ-5 городов с самыми дешевыми оливье и селедкой под шубой

Топ-5 городов с самым дешевым в приготовлении оливье возглавил Ставрополь. Здесь продукты для более чем 2 кг салата обойдутся в 248 рублей, говорится в исследовании крупной торговой сети, поступившем в «Известия» 24 декабря.

Аналитики сравнили цены на основные ингредиенты самых популярных новогодних салатов – оливье и селедки под шубой.

Оливье

Для анализа они использовали средневзвешенные цены в региональных столицах на майонез, консервированные огурцы и горошек, вареную колбасу, куриные яйца, картофель, свеклу, морковь, репчатый лук и соленую сельдь.

На втором месте по доступности оливье оказался Краснодар, где за аналогичный перечень продуктов нужно заплатить 255 рублей. По сравнению с 2019 годом их цена в городе снизилась на 3,2%.

На третьей позиции рейтинга расположился Екатеринбург, где стоимость набора для оливье за год снизилась на 2,1%, и сейчас составляет 262 рубля. Замыкают пятерку Пермь и Челябинск, где для приготовления потребуется 264 и 265 рублей соответственно.

Селедка под шубой

В топ-5 локаций с самыми доступными ингредиентами для почти 2 кг «сельди под шубой» вошли Рязанская (119 рублей), Костромская (122), Вологодская (123,5), Ивановская (124) и Архангельская (124) области.

Цены на ингредиенты для этого салата в Рязанской области снизились, что сделало его дешевле практически на 10,5% в сравнении с декабрем прошлого года. В Архангельске и Костроме также отмечается снижение общей стоимости составляющих салата на 3,3% и 1,6% соответственно. В Ивановской и Вологодской областях снижение цен менее заметно — в пределах 1%.

8 декабря зампред правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов назвал среднюю стоимость салата оливье в 2020 году. По словам эксперта, на семью из четырех человек стоимость салата в среднем по стране составит чуть более 300 рублей. В его состав вошли картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г), репчатый лук (100 г), зеленый горошек (380 г) и свежие огурцы (400 г).

Фото pixabay.com

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23 декабря 2020  21:05 
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Основной темой заседания стала реализация Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Политика региона
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Виктор Кудряшов принял участие в мероприятии, посвященном подведению итогов конкурса победителей федерального и регионального этапов конкурса «МедиаТЭК».
23 декабря 2020  17:46 
Подведены итоги всероссийского конкурса «МедиаТЭК»
Виктор Кудряшов принял участие в мероприятии, посвященном подведению итогов конкурса победителей федерального и регионального этапов конкурса... Социум
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Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
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Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
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Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Новости Тольятти
23 декабря 2020  16:50
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей.
Бюджет Тольятти на 2021 год принят в итоговом чтении
По сравнению с проектом бюджета в первом чтении доходы и расходы бюджета на 2021 год были увеличены на 236, 517 млн рублей. Новости Тольятти
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23 декабря 2020  15:19
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране.
Возможности резидентов ОЭЗ расширены на федеральном уровне
Сегодня ОЭЗ «Тольятти» входит в число наиболее успешно развивающихся в стране. Новости Тольятти
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22 декабря 2020  16:28
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря.
Резидент «Жигулевской долины» открыл в Тольятти первый центр по установке ГБО на дизельную технику
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря. Новости Тольятти
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