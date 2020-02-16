Протоиерей Смирнов объяснил сравнение гражданских жен с проститутками

136

Как объяснил священнослужитель, таким образом он хотел обратить внимание общественности на проблему сожительства и защитить женщин от неподобающего отношения со стороны мужчин.Ранее во время встречи с представителями православного сообщества OrthodoxBRO протоиерей Димитрий Смирнов сравнил женщин, состоящих в гражданском браке, с "бесплатными проститутками".В Госдуме назвали его высказывание оскорблением и подчеркнули, что не все мужчины стремятся узаконить отношения.В Совфеде, в свою очередь, отметили, что на сегодняшний день гражданский брак считается устоявшейся формой отношений, а подобные "резкие" заявления сочли неправильными.В Союзе женщин также назвали заявление Смирнова "глупым оскорблением".Фото: соцсети