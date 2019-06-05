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Пожарно-тактическое учение прошло в Самаре в здании Главпочтамта

5 июня 2019 20:54
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Согласно легенде, в результате короткого замыкания электрооборудования в складском помещении на 1 этаже произошло загорание электропроводки с последующим распространением пожара по помещению.
Сегодня в рамках отработки мероприятий по эвакуации людей и персонала при ликвидации пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, а также тренировки личного состава по ликвидации пожаров и аварий в сложных условиях в здании Управления Федеральной почтовой связи Самарской области проведено пожарно-тактическое учение.

В учении принимали участие пожарно-спасательные подразделения 3 отряда федеральной противопожарной службы.

В ходе учения отрабатывались вопросы организованной эвакуации людей из здания, действия персонала в случае пожара, действия личного состава пожарно-спасательных подразделений по тушению предполагаемого пожара в здании с массовым пребыванием людей, действия звеньев газодымозащитной службы.

Согласно легенде, в результате короткого замыкания электрооборудования в складском помещении на 1 этаже произошло загорание электропроводки с последующим распространением пожара по помещению.

Сработала пожарная сигнализация и система пожаротушения здания. В пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в здании самарского Главпочтамта. Началась эвакуация людей.

По прибытии на место вызова пожарно-спасательные подразделения определили очаг пожара и приступили к его ликвидации.

По информации сотрудников Почты на третьем этаже остался человек, которого не успели эвакуировать. В результате проведенной разведки в помещениях 3-го этажа пожарными в составе звена газодымозащитной службы была обнаружена 1 условно пострадавшая. Ее спасение производилось с помощью раздвижной автолестницы.

В завершение тренировки руководителями тушения условного пожара был проведен детальный разбор действий личного состава пожарных расчетов.

Всего на учения привлекались 15 человек личного состава и 4 единицы техники.

Все поставленные в ходе учений задачи пожарно-спасательными подразделениями были успешно выполнены, передает пресс-служба облМЧС.



Фото:   пресс-служба облМЧС

 
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