Пожарно-тактическое учение прошло в Самаре в здании Главпочтамта
5 июня 2019 20:54
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В учении принимали участие пожарно-спасательные подразделения 3 отряда федеральной противопожарной службы.
В ходе учения отрабатывались вопросы организованной эвакуации людей из здания, действия персонала в случае пожара, действия личного состава пожарно-спасательных подразделений по тушению предполагаемого пожара в здании с массовым пребыванием людей, действия звеньев газодымозащитной службы.
Согласно легенде, в результате короткого замыкания электрооборудования в складском помещении на 1 этаже произошло загорание электропроводки с последующим распространением пожара по помещению.
Сработала пожарная сигнализация и система пожаротушения здания. В пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в здании самарского Главпочтамта. Началась эвакуация людей.
По прибытии на место вызова пожарно-спасательные подразделения определили очаг пожара и приступили к его ликвидации.
По информации сотрудников Почты на третьем этаже остался человек, которого не успели эвакуировать. В результате проведенной разведки в помещениях 3-го этажа пожарными в составе звена газодымозащитной службы была обнаружена 1 условно пострадавшая. Ее спасение производилось с помощью раздвижной автолестницы.
В завершение тренировки руководителями тушения условного пожара был проведен детальный разбор действий личного состава пожарных расчетов.
Всего на учения привлекались 15 человек личного состава и 4 единицы техники.
Все поставленные в ходе учений задачи пожарно-спасательными подразделениями были успешно выполнены, передает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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