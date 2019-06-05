Пожарно-тактическое учение прошло в Самаре в здании Главпочтамта

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В учении принимали участие пожарно-спасательные подразделения 3 отряда федеральной противопожарной службы.В ходе учения отрабатывались вопросы организованной эвакуации людей из здания, действия персонала в случае пожара, действия личного состава пожарно-спасательных подразделений по тушению предполагаемого пожара в здании с массовым пребыванием людей, действия звеньев газодымозащитной службы.Согласно легенде, в результате короткого замыкания электрооборудования в складском помещении на 1 этаже произошло загорание электропроводки с последующим распространением пожара по помещению.Сработала пожарная сигнализация и система пожаротушения здания. В пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в здании самарского Главпочтамта. Началась эвакуация людей.По прибытии на место вызова пожарно-спасательные подразделения определили очаг пожара и приступили к его ликвидации.По информации сотрудников Почты на третьем этаже остался человек, которого не успели эвакуировать. В результате проведенной разведки в помещениях 3-го этажа пожарными в составе звена газодымозащитной службы была обнаружена 1 условно пострадавшая. Ее спасение производилось с помощью раздвижной автолестницы.В завершение тренировки руководителями тушения условного пожара был проведен детальный разбор действий личного состава пожарных расчетов.Всего на учения привлекались 15 человек личного состава и 4 единицы техники.Все поставленные в ходе учений задачи пожарно-спасательными подразделениями были успешно выполнены, передает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС