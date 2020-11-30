Первый пресс-туре турпроекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» 

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2 декабря 2020 года на территории Самарской области стартует второй этап реализации проекта департамента туризма министерства культуры Самарской области для представителей СМИ «Поехали! Зимний отдых в Самарской области». Выезды будут проходить каждую неделю на протяжении всей зимы 2020–2021гг. Проект направлен на активизацию внутреннего и въездного туризма на территории Самарской области, продвижение доступных, комфортных и безопасных туристических маршрутов региона.

Первый зимний тур будет посвящён космической тематике. Представителей СМИ познакомят с зимними предложениями, гостиницами с тематическими номерами, программой деловых и спортивных площадок стадиона «Самара-Арены». В рамках дальнейших туров запланированы выезды на горнолыжные комплексы, участники покатаются собачьих упряжках, посетят страусиную ферму, побывают за кулисами театра, узнают, что такое промышленный и гастрономический туризм по-самарски, займутся зимними видами спорта и многое другое.