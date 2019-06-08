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Одна из центральных площадок "ВолгаФест" - "Корабль толерантности"

8 июня 2019 17:25
206
В этом году
Одна из центральных площадок "ВолгаФест" - "Корабль толерантности".

Авторами этого художественного проекта, который 12 лет шагает по миру, являются Илья и Эмилия Кабаковы.

Паруса 18-метрового корабля расписывали несколько недель, в процессе поучаствовали более 600 самарских детей.

Образец современного паблик-арта уже был реализован в Нью-Йорке, Майами, Венеции, Шардже, Сиве и многих других городах планеты.

В этом году "Корабль толерантности" поднял паруса над Чикаго, Берлином и Самарой.

Проект реализует Третьяковская галерея вместе с галереей "Виктория" и "Новатек". 

"Очень важно, что именно в Самаре, на Волжской земле, где на протяжении веков живут и мирно трудятся люди разных национальностей, взглядов, сегодня поднял свои паруса "Корабль толерантности", - отметил Дмитрий Азаров и поблагодарил всех организаторов большого праздника

Зельфира Трегулова отметила, что для Самары сегодня знаковый день.

"Самара стала первым после Москвы российским городом, который принимает знаменитый "Корабль толерантности". Это происходит в рамках замечательного фестиваля, который уже четвёртый год проходит в Самаре. Этот проект - первое сильное, видное, яркое присутствие нашей галереи в Самаре, где мы в скором времени приступим к реконструкции знаменитой Фабрики-кухни, в которой в 2022 году будет открыт филиал Третьяковской галереи и мы будем дальше показывать искусство XX века", - рассказала Зельфира Трегулова

"Этот корабль, который так ярко расправил свои паруса, станет очень важной и знаковой историей Самары, - уверена директор Третьяковской галереи. - Важно учить детей с самого раннего возраста тому, что мир разный и в нем живут разные люди", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.



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