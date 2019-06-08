Одна из центральных площадок "ВолгаФест" - "Корабль толерантности"
8 июня 2019 17:25
206
Авторами этого художественного проекта, который 12 лет шагает по миру, являются Илья и Эмилия Кабаковы.
Паруса 18-метрового корабля расписывали несколько недель, в процессе поучаствовали более 600 самарских детей.
Образец современного паблик-арта уже был реализован в Нью-Йорке, Майами, Венеции, Шардже, Сиве и многих других городах планеты.
В этом году "Корабль толерантности" поднял паруса над Чикаго, Берлином и Самарой.
Проект реализует Третьяковская галерея вместе с галереей "Виктория" и "Новатек".
"Очень важно, что именно в Самаре, на Волжской земле, где на протяжении веков живут и мирно трудятся люди разных национальностей, взглядов, сегодня поднял свои паруса "Корабль толерантности", - отметил Дмитрий Азаров и поблагодарил всех организаторов большого праздника
Зельфира Трегулова отметила, что для Самары сегодня знаковый день.
"Самара стала первым после Москвы российским городом, который принимает знаменитый "Корабль толерантности". Это происходит в рамках замечательного фестиваля, который уже четвёртый год проходит в Самаре. Этот проект - первое сильное, видное, яркое присутствие нашей галереи в Самаре, где мы в скором времени приступим к реконструкции знаменитой Фабрики-кухни, в которой в 2022 году будет открыт филиал Третьяковской галереи и мы будем дальше показывать искусство XX века", - рассказала Зельфира Трегулова
"Этот корабль, который так ярко расправил свои паруса, станет очень важной и знаковой историей Самары, - уверена директор Третьяковской галереи. - Важно учить детей с самого раннего возраста тому, что мир разный и в нем живут разные люди", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 июня 2019 19:26
Антон Кобяков выразил уверенность, что Юрий Чайка обеспечит тщательный надзор за ситуацией. В субботу суд может избрать меру пресечения журналисту, задержанному... Социум
102
8 июня 2019 19:06
Михаил Савченко отметил, что на всей территории старой набережной Волги организованы зоны активности. Социум
141
8 июня 2019 18:54
Всего в первом отборочном этапе были представлены 9 команд из Самарской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской областей и Республики Татарстан. Социум
100
Здравоохранение
8 июня 2019 13:00
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Здравоохранение
176
7 июня 2019 11:51
Всех неравнодушных жителей города приглашают присоединиться к акции. Здравоохранение
190
6 июня 2019 23:30
Идею поддержали в Общественной палате РФ. Здравоохранение
301
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
13812
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
13901
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14104
Туризм
7 июня 2019 11:14
По мнению главы региона, это место наиболее удобное для проведения такого мероприятия. Туризм
223
5 июня 2019 10:22
Теперь информацию о 70 самарских достопримечательностях туристы могут прослушать на трех языках. Туризм
208
5 июня 2019 09:59
Он состоится около Тольятти в 8 и 9 июня. Туризм
220
Образование
7 июня 2019 14:35
На международном смотре-конкурсе победила работа «Безымянлаг». Образование
280
7 июня 2019 14:29
Документ об аккредитации даст возможность университету вести прием на бюджетные места, давать студентам отсрочку от армии на время обучения, принимать на... Образование
260
7 июня 2019 12:21
Помимо соревнований, финалисты приняли участие в закрытом Дне карьеры. Образование
186
Культура
8 июня 2019 10:10
В этом году тема фестиваля - “Игра”. Культура
300
7 июня 2019 17:14
«Курортная мода» будет посвящена пляжному костюму ХХ века и покажет развитие купального костюма. Культура
256
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
240
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14616
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14207
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
862
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1352
Видео
7 июня 2019 13:11
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге. Экономика региона
241
7 июня 2019 12:57
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов. Экономика региона
229
5 июня 2019 14:03
Ситуация произошла на 17-ом км. Социум
329
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
335
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
256
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
397
Фоторепортажи
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
240
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
562
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
503
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
632
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
541
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
984
Мероприятия