Начальник областного УФСБ ушел в отпуск с перспективой последующего увольнения

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Спустя год после назначения в Самару — летом 2016 года — Татаурову было присвоено звание генерал-лейтенанта.Начальник областного УФСБ всегда был крайне непубличной фигурой, даже несмотря на то, что при нем ведомство заняло лидирующее положение среди других силовых структур.Пять лет, в течение которых Татауров руководил областным УФСБ, запомнились целой серией просто феерических задержаний и громких уголовных дел, в первую очередь, коррупционной направленности. При Татаурове оперативные службы управления реализовали оперативную информацию, результатом которой стали задержания вице-мэра Самары Сергея Рубакова, замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова, других крупных чиновников и силовиков. По инициативе областного УФСБ было возбуждено знаменитое уголовное дело о картельном сговоре в региональной медицине, серия уголовных дел в отношении руководства РКЦ «Прогресс». Другими приоритетными направлениями работы ведомства при Татаурове было пресечение каналов оптовой поставки наркотиков, выявление проявлений экстремизма, борьба с организованной преступностью.29 января стало известно, что генерал Татауров написал заявление и уходит в отпуск, из которого уже вряд ли вернется. Имя его преемника пока не звучало, но, скорее всего, им станет очередной «варяг».