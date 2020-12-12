На заседании Избиркома СО утверждены новые составы и назначены председатели 30 территориальных избирательных комиссий

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10 декабря 2020 года Избирательная комиссия Самарской области провела заседание, в ходе которого были утверждены новые составы и назначены председатели 30 территориальных избирательных комиссий срока полномочий 2020-2025 годов.

Речь идет о территориальных избирательных комиссиях Алексеевского, Безенчукского, Богатовского, Большечерниговского, Борского, Волжского, Исаклинского, Камышлинского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Кошкинского, Красноармейского, Красноярского, Нефтегорского, Пестравского, Похвистневского, Приволжского, Сергиевского, Сызранского, Челно-Вершинского, Шенталинского районов, а также о территориальных избирательных комиссиях городов Жигулевска, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьска, Отрадного, Похвистнево, Сызрани и Чапаевска.

Всего в установленный период на 323 вакансии поступило 330 предложений от политических партий, собраний избирателей по месту жительства и по месту работы, территориальных избирательных комиссий предыдущих составов и представительных органов муниципальных образований.

Вновь сформированные территориальные избирательные комиссии не позднее 25 декабря 2020 года проведут свои первые организационные заседания, на которых будут избраны заместители председателей и секретари комиссий.

Председатели территориальных избирательных комиссий поменялись в пяти районах.

Уже в начале следующего года вновь назначенные члены комиссий примут участие в обучении, организованном Избирательной комиссией Самарской области.

Также председатель регионального избиркома Вадим Михеев поблагодарил своих коллег из предыдущих составов за профессиональную работу по организации и проведению избирательных кампаний различного уровня.

По итогам формирования состав комиссий был систематизирован по различным критериям: по субъектам выдвижения членов комиссий, наличию опыта работы в избирательных комиссиях, уровню образования, гендерному составу, возрастным категориям, передает samara.izbirkom.ru.