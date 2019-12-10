Молодежная администрация Жигулёвска закрепила сотрудничество с Думой города

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На очередном заседании Думы городского округа Жигулёвск состоялось подписание соглашения с молодёжной администрацией города. Предметом этого документа является сотрудничество между сторонами, обмен опытом и укрепление межпарламентских связей Самарской области. Соглашение приведёт к более успешной реализации молодёжной политики на территории городского округа Жигулёвск, позволит членам молодёжной администрации получить знания и опыт напрямую от старших коллег, даст представителям Думы города возможность эффективного сотрудничества с подрастающим поколением.- С молодёжной администрацией города у нас уже давно складываются продуктивные взаимоотношения. Депутаты Думы поддержали ряд инициатив из плана работы этого совещательного органа. Уверен, что соглашение о сотрудничестве сведет на нет недостаток молодёжного парламентаризма в Жигулёвске. Фактически члены молодёжной администрации будут выполнять и функции молодёжного парламента, - подчеркнул председатель Думы Жигулёвска Юрий Смеловский.В рамках нового документа, у председателя Думы появится помощник по молодежной политике. Кандидатура будет выбрана из числа членов молодёжной администрации Жигулёвска и представлена на следующем заседании молодёжной администрации.- Совместная работа началась еще до подписания соглашения. Депутаты помогают нам в функционировании онлайн приемной, содействуют позиционированию молодёжной администрации. К старшим коллегам мы всегда можем обратиться за помощью и советом. Радует, что молодёжи уделяется такое внимание, - добавил председатель молодёжной администрации Егор Майоро передает пресс-служба молодёжной администрации Жигулёвска.Фото: пресс-служба молодёжной администрации Жигулёвска