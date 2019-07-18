«Культурное сердце России»: в Кинеле состоится III областной фестиваль молодежных субкультур «ART&COOL»
18 июля 2019 15:14
109
21 июля в 14:00 на территории Центра культурного развития городского округа Кинель Самарской области (ул. Фестивальная, 18) состоится III областной фестиваль молодежных субкультур (городских сообществ) «ART&COOL». Мероприятие включено в программу регионального творческого проекта «Культурное сердце России», который реализуется по поручению руководителя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура», губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
Фестиваль проводится в целях выявления молодых дарований, содействия созидательной активности талантливой молодежи и развития молодежных субкультур.
В мероприятии примут участие молодежные команды, а также индивидуальные исполнители, представители общественных молодежных организаций и молодежных движений Самарской области (городских округов Кинель, Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Чапаевск, Самара, Отрадный, муниципальных районов Пестравский, Красноярский, Кинельский, Сергиевский, Богатовский, Нефтегорский, Елховский). Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет посоревнуются в следующих номинациях: «Современная хореография», «Рэп», «Диджеинг», «Фотография», «Граффити/Street-Art», «Киберспорт», «Видеоблогинг», «Кавер-группа», «Арт-объект».
Оценивать выступления и работы участников будет профессиональное и компетентное жюри под председательством Кривчикова Сергея Валерьевича, управляющего креативного агентства «Джей Кей Ивент», руководителя смены «Культурный БУМ!» Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», режиссер Фестиваля набережных «ВолгаФест».
Конкурсная программа продлится с 14:00 до 18:00.
С 18:00 начнут работу интерактивные площадки с проведением мастер-классов, hand-made-маркет и фестиваль красок.
В 19:00 состоится торжественная церемония награждения участников фестиваля. По решению жюри в каждой номинации победителям будут вручены дипломы за I, II, III место и памятные подарки. Главный приз получит команда городского округа или муниципального района Самарской области, получившая наибольшее количество призовых мест в разных номинациях. В этом году впервые победители фестиваля получат образовательные сертификаты.
В 20:00 участников и гостей мероприятия ждет гала-концерт, пенная вечеринка и DJ SLINKIN (г. Москва).
Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 июля 2019 16:50
Всего было собрано более 4000 тысяч книг. Социум
7
18 июля 2019 16:01
На официальном сайте ФНС России размещен электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Социум
79
18 июля 2019 15:25
В концепции по борьбе с курением раньше фигурировал показатель в 5% курящих, в последней версии — 21%. Сейчас доля любителей табака почти такая же — 22,5%. Социум
82
Здравоохранение
18 июля 2019 16:26
Сотрудники столовой стали переносчиками норовирусной инфекции в детском лагере "Лучистый" в Крыму. Здравоохранение
64
18 июля 2019 15:40
Гражданская панихида состоится завтра 19 июля. Здравоохранение
92
18 июля 2019 09:53
Такая классификация служит призывом к международному сообществу для активизации финансовой и технической поддержки. Здравоохранение
171
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14044
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14088
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14249
Туризм
18 июля 2019 14:01
Аналитики изучили ответы более 2 000 российских туристов. Туризм
147
17 июля 2019 11:27
На пике сезона в зависимости от курорта отели будут заполнены на 70-90%. Туризм
314
16 июля 2019 13:39
Самым популярным временем суток для вылетов оказалось утро. Туризм
212
Образование
18 июля 2019 14:39
Опубликован рейтинг «Национальное признание - 2019». Образование
116
18 июля 2019 13:39
Определиться с выбором университета и желаемым направлением обучения абитуриентам необходимо до 26 июля. Образование
123
17 июля 2019 14:57
Наибольшей популярностью пользуется факультет дизайна. Образование
411
Культура
16 июля 2019 13:47
К конкурсу допускаются авторы от 18 до 35 лет. Культура
222
16 июля 2019 12:19
В настоящее время готовятся видеоверсии спектаклей. Культура
242
11 июля 2019 13:53
Он объединяет художников, архитекторов, дизайнеров, краеведов, историков, специализирующихся в области регионоведения. Культура
362
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14827
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
14341
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
1046
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1517
Видео
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
233
15 июля 2019 12:52
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева. Спорт в регионе
367
14 июля 2019 11:46
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки. В мире
418
9 июля 2019 11:39
Мальчик отделался ушибами. Происшествия
305
3 июля 2019 12:45
За это медведь укусил мужчину. В стране
653
30 июня 2019 12:10
В МЧС готовятся к ухудшению ситуации с паводком. Происшествия
3797
Фоторепортажи
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
713
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
604
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
813
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
830
7 июня 2019 09:40
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Культура
554
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
864
Мероприятия
Собранные в рамках акции «Возродим библиотеку» книги, пополнят фонд библиотеки в Ведено Чеченской Республики
«Культурное сердце России»: в Кинеле состоится III областной фестиваль молодежных субкультур «ART&COOL»