«Культурное сердце России»: в Кинеле состоится III областной фестиваль молодежных субкультур «ART&COOL»

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(14+)на территории Центра культурного развития городского округа Кинель Самарской области (ул. Фестивальная, 18) состоится III областной фестиваль молодежных субкультур (городских сообществ) «ART&COOL». Мероприятие включено в программу регионального творческого проекта «Культурное сердце России», который реализуется по поручению руководителя рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура», губернатора Самарской областиФестиваль проводится в целях выявления молодых дарований, содействия созидательной активности талантливой молодежи и развития молодежных субкультур.В мероприятии примут участие молодежные команды, а также индивидуальные исполнители, представители общественных молодежных организаций и молодежных движений Самарской области (городских округов Кинель, Тольятти, Жигулевск, Сызрань, Чапаевск, Самара, Отрадный, муниципальных районов Пестравский, Красноярский, Кинельский, Сергиевский, Богатовский, Нефтегорский, Елховский). Молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет посоревнуются в следующих номинациях: «Современная хореография», «Рэп», «Диджеинг», «Фотография», «Граффити/Street-Art», «Киберспорт», «Видеоблогинг», «Кавер-группа», «Арт-объект».Оценивать выступления и работы участников будет профессиональное и компетентное жюри под председательством Кривчикова Сергея Валерьевича, управляющего креативного агентства «Джей Кей Ивент», руководителя смены «Культурный БУМ!» Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», режиссер Фестиваля набережных «ВолгаФест».Конкурсная программа продлитсяначнут работу интерактивные площадки с проведением мастер-классов, hand-made-маркет и фестиваль красок.состоится торжественная церемония награждения участников фестиваля. По решению жюри в каждой номинации победителям будут вручены дипломы за I, II, III место и памятные подарки. Главный приз получит команда городского округа или муниципального района Самарской области, получившая наибольшее количество призовых мест в разных номинациях. В этом году впервые победители фестиваля получат образовательные сертификаты.участников и гостей мероприятия ждет гала-концерт, пенная вечеринка и DJ SLINKIN (г. Москва).Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.