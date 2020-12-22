Главное управление в очередной раз напоминает жителям Самарской области об опасности выхода на тонкий лед

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Уважаемые граждане!

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.

С начала ледостава произошел 1 случай гибели человека на воде. Чтобы не допустить подобной трагедии Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает любителям зимней рыбалки, не собираться в большом количестве на одном небольшом участке водоема – это очень опасно, тем более в состоянии алкогольного опьянения. Человеческая жизнь дороже нескольких сэкономленных минут или удачного улова!

Уважаемые родители! Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. Такая беспечность может обернуться трагедией. Не допускается бегать, прыгать или играть в подвижные игры на льду. Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей - не оставляйте их одних, расскажите об опасности игр на льду и помните о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи), передает пресс-служба облМЧС.