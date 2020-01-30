«Дорога памяти»: в Самаре открывается пункт оцифровки писем и фотографий участников Великой Отечественной войны
30 января 2020 17:38
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Мероприятие станет логичным продолжением расширенного заседания региональной Общественной палаты (ОПСО) под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, посвящённого подготовке и проведению Года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы. Напомним, 28 января 2020г. в нём приняли участие Почётные граждане области, ветераны, общественники, волонтёры, а также представители ветеранских и молодёжных
организаций губернии.
Проект «Дорога памяти», реализуемый Министерством обороны Российской Федерации в соответствии с утверждённым Президентом России В.В. Путиным перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества, в губернии также будет курироваться Общественной палатой Самарской области. Здесь работу ОПСО как регионального партнёра проекта «Дорога памяти» возглавит заместитель председателя палаты Павел Покровский.
«Дорога памяти» – это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Проект ляжет в основу создания крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где к 75-летию Великой Победы строится Главный храм Вооружённых Сил России как символ духовности русского воинства, поднимающего меч только
для защиты своего Отечества. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти – мемориал, увековечивающий миллионы имён участников войны, отчаянно сражавшихся за Родину. Именные записи, дополненные портретами, навсегда останутся в сердцах соотечественников и потомков. Для выполнения этой задачи предстоит огромная работа по переносу единой базы данных об участниках Великой Отечественной войны на крупнейший мемориал войны.
Уже сегодня каждый желающий может добавить информацию о своём родственнике в галерею «Дорога памяти», которая объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в годы Великой Отечественной войны, защищая родную землю от фашистских полчищ. Раздел «Дорога памяти» на сайте Минобороны (портал «Память народа» ) ждёт бесценные фотографии и материалы.
В рамках проекта «Дорога памяти» по всей России открываются пункты приёма фотографий героев-фронтовиков. На открытие такого пункта в Самаре 4 февраля 2020 года приглашён советский танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза В.И.Чудайкин, который принесёт фотографии своих сослуживцев, чтобы оцифровать и добавить их в общую базу данных. Также пункт посетят другие участники и ветераны войны с фронтовыми письмами и документами, дети и внуки участников войны, юнармейцы и курсанты, жители и гости города. После оцифровки все их материалы будут переданы в мультимедийный музейный комплекс в главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. «Сохраним родные лица Победы» – девиз акции «Дорога памяти» по сбору фотографий, документов и материалов!
Предлагаем жителям Самарской области принять участие в патриотической акции на сайте Минобороны (портал «Память народа» ) или в пункте оцифровки писем и фотографий по адресу г.Самара, ул.Шостаковича, д.7, и поучаствовать в создании священного места, где судьбы героев Великой Отечественной войны будут увековечены, а их имена навсегда запечатлены на мемориале «Дорога памяти», передает пресс-служба облправительства
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