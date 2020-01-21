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Новости /  Общество /  Социум  

Александр Хинштейн защищает историческое поселение и требует отставить главного архитектора региона

21 января 2020 14:12
136
Причиной послужило то, что, в версии Хинштейна, по инициативе Баранникова в проект не включили 793 ценных градоформирующих объекта (ЦГФО).
Постановление о проекте исторического поселения, принятое правительством в конце декабря, спровоцировало конфликт между депутатом Госдумы и первым заместителем министра строительства и главным архитектором региона Анатолием Баранниковым (на фото), передает «СО» ОНЛАЙН. Причиной послужило то, что, в версии Хинштейна, по инициативе Баранникова в проект не включили 793 ценных градоформирующих объекта (ЦГФО).

Если список ЦГФО не утвердят и объекты не включат в предмет охраны исторического поселения — эти здания так и останутся без правовой защиты, так как не считаются историческими памятниками. Это, по сути, обесценит всю идею исторического поселения. Но по словам депутата Госдумы в ближайшие три месяца правительство все же подготовит все необходимое, для внесения ЦГФО в проект исторического поселения. «Мной был поднят вопрос о необходимости вернуть ЦГФО в число предметов охраны. Губернатор мое предложение поддержал и постановил в трехмесячный срок подготовить эти объекты к включению. Все они уже поименованы, список составлен — так что проблем с этим не должно возникнуть», — заверил Александр Хинштейн.

Также Хинштейн обвинил Анатолия Баранникова в том, что он лоббирует интересы застройщиков. В том числе — небезызвестной группы «Трансгруз». «Анатолий Баранников лично заявлял мне в присутствии третьих лиц, что действительно выступает архитектором многоквартирных жилых домов по заказу „Трансгруза“. Нахождение Баранникова в должности первого заместители министра строительства и главного архитектора Самарского области создает условия для дальнейшего нанесения ущерба исторической целостности Самары и образует прямой конфликт интересов. С учетом изложенного, прошу рассмотреть вопрос об освобождении Баранникова от занимаемых должностей», — написал в своем обращении к губернатору области Александр Хинштейн. 
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Комментарии


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