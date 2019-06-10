Александр Хинштейн провел Президиум «Диктанта Победы»: подвели итоги акции

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Главными вопросами повестки дня было подведение итогов «Диктанта Победы» и утверждения списка его победителей.В своем вступительном слове координатор партпроекта «Историческая память»поблагодарил за работу всех принимавших активное участие в проведении «Диктанта Победы», уточнил число участников акции : общее количество -105 819 человек, из них 61% — женщины и 39 % — мужчины. Возраст участников тестирования от 9 до 90 лет.Хинштейн отметил, что большое значение в успешности проведения Диктанта имела слаженная работа Рособрнадзора, который взял на себя основную нагрузку по подготовке, оценке и обработке тестов.Проходной балл для выявления победителей – 20 правильных ответов на вопросы за минимальное количество времени.Александр Хинштейн проинформировал о регионах, которые лидируют по количеству правильно ответивших участников – это Краснодарский край, Белгородская, Самарская и Волгоградская области.10 победителей федерального уровня будут приглашены в Москву 22 июня для вручения ценных подарков в Музее Победы на Поклонной горе.На Президиуме выступил директор Музея на Поклонной горе. Он рассказал о том, как планируется проведение церемонии награждения победителей. Ректор РГГУпроанализировал итоги проведения диктанта, внес предложения по организационным и содержательным вопросам проведения Диктанта в 2020 году.Исполнительный директор Фонда «История Отечества»описал подготовленные для победителей подарки – 350 экземпляров исторических книг, среди которых документы, освещающие планы Рейха в отношении СССР и «Отечество в Великой Войне» — альбом о героях Великой Отечественной войны.Главная миссия акции – пробудить интерес к изучению истории Великой Отечественной, и это не только знание исторических дат и военных операций, но и всех пластов культуры, возникших на ее основе – музыкальных, художественных и литературных произведений: фильмы, песни, произведения изобразительного искусства (картины, плакаты и т.п.).«К 75-летнему юбилею Великой Победы мы сможем провести акцию на еще более высоком и качественном уровне с учетом полученного опыта и результатов Диктанта Победы», — отметил Александр Хинштейн.