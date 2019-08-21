В Самаре стартует благотворительная акция «Сдай макулатуру — помоги малышу!»

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26 августа на территории городского округа Самара стартует благотворительная акция регионального оператора по сбору макулатуры «Сдай макулатуру-помоги малышу»!Акция проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам раздельного сбора отходов и вторичного применения бумаги, формирования ответственности к рациональному использованию природных ресурсов планеты и повышения экологической культуры населения.На улицах города будет организован мобильный пункт приема макулатуры «экомобиль». Принять участие в акции могут все желающие, оставив заявку по телефону 8-927-685-98-53. К переработке принимаются: газеты, книги, тетради, журналы (не глянцевые), брошюры, архивы, крафт-мешки, картон любых марок (кроме электротехнического и обувного). Собранное вторсырье планируется передать на предприятие по его переработке.Продлится акция до 8 сентября. На средства, полученные от проведения мероприятия, будет оказана благотворительная помощь дому ребенка «Солнышко» в Самаре.