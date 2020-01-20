В Самаре состоится торжественная передача служебных автомобилей для ДПС ГИБДД и УУП

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Во вторник 21 января, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», состоится торжественная передача ГУ МВД России по Самарской области служебных автомобилей для ДПС ГИБДД и УУП (участковых уполномоченных полиции).В мероприятии примет участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников.Начало в 11:00 на площади имени Славы (ул. Молодогвардейская, 210) перед зданием Администрации Самарской области.