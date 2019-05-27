В Самаре пройдет научно-практическая конференция, где обсудят цифровые технологии

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30 мая в 11.00 в Самарском государственном университете путей сообщения откроется II международная научно-практическая конференция «Самара Цифровая» / «Samara-Digital».Площадка «Самары Цифровой» объединит российских и зарубежных экспертов, научную общественность, представителей власти, предпринимателей и инвесторов. Вопросы, о которых будут говорить на мероприятии, перекликаются с задачами проекта Министерства строительства России по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».«На конференции мы будем рассматривать вопросы цифровых технологий в городе, рассмотрим возможности международного сотрудничества. У нас уже есть сотрудничество с четырьмя большими мегаполисами. Третье направление - это технические и технологические решения. Наша задача сделать оценку и рассмотреть приложения к условиям Самары, к ее структуре, местности, погодным условиям. Последний раздел связан, конечно, с информационной безопасностью», - рассказал ректор СамГУПС Иван Андрончев.В программе конференции также заявлены такие темы, как «Транспорт, логистика и моделирование транспортных потоков» и «Цифровые технологии в городе». Участники пути развития Самары на основе цифровых технологий, создание и использование информационных технологий в повседневной жизни горожан, обменяются информацией в рамках международного сотрудничества.Стоит отметить, что цифровые технологии постепенно входят в жизнь горожан. Самара стала пилотным регионом, где реализуется проект «Умный город». Внедрение цифровых технологий коснется всех сфер жизни – городской и коммунальной инфраструктуры, строительства, транспортного обеспечения, туризма, а также безопасности.«Проект распланирован до 2024 года. Разработаны стандарты, в которых учтены базовые и дополнительные мероприятия, - рассказала куратор проекта «Умный город» от Администрации городского округа Самары Ольга Золотарева. – Ряд проектов уже реализовано, в частности, модернизация системы освещения позволила сэкономить потребление энергии до 40%».Одно из важных направлений в рамках реализации проекта «Умный город» - развитие городских транспортных систем. Так, системой ГЛОНАСС оборудован общественный транспорт Самары. С ее помощью перевозчики и жители города могут следить за работой общественного транспорта. Отслеживать дорожную обстановку и координировать работу помогает автоматическая система управления дорожным движением (АСУДД).«В рамках цифровизации будет разработана новая транспортная модель города, - отметил главный инженер МП г.о. Самара «Центр организации дорожного движения» Михаил Самсонов. - Результатом данной работы станет современное управление транспортным потоком: появятся новые маршруты общественного транспорта, на перекрестках будут установлены умные светофоры, будет организована система управления городским парковочным пространством».Еще одно важное направление - вовлечение горожан в процессы решения городских проблем. В ближайших планах – создание платформы для вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, сообщает горадминистрация.Фото pixabay.com