Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 21 августа, 16:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 21/08:
USD 66.78
0.17
EUR 73.98
0.03
Новости /  Общество /  Социум  

"Корзина доброты" появится в пяти магазинах в Самаре

21 августа 2019 13:17
137
Корзина доброты появится в пяти магазинах в Самаре
Волонтёры будут собирать продукты для малоимущих.

С 22 по 24 августа в пяти магазинах «Пятёрочка» Самары пройдёт сбор продовольственной помощи в рамках акции «Корзина доброты». В этот период любой желающий может приобрести товары с длительным сроком хранения и передать их волонтёрам Фонда продовольствия «Русь». Из собранных продуктов будут сформированы наборы, которые активисты передадут людям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. Сбор помощи будет проходить в магазинах «Пятёрочка» по адресам:

• Ленина, 2/32;
• Юных Пионеров, 146;
• м-н Крутые ключи, ул. Мира, д. 10;
• Революционная, 133;
• Белорусская, 97.
Волонтёры будут собирать продукты в магазинах 22 и 23 августа с 16:00 до 20:00, а также 24 августа с 12:00 до 18:00.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
21 августа 2019  16:00
Вертолет был нанят двумя россиянами для полета из городка Галатас, находящегося на полуострове Пелопоннес, в Афинский международный аэропорт.
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Вертолет был нанят двумя россиянами для полета из городка Галатас, находящегося на полуострове Пелопоннес, в Афинский международный аэропорт.  Социум
58
21 августа 2019  15:48
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
По Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс)
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем. Социум
51
21 августа 2019  15:05
Софья Сыромятникова прочтет стихи из своего последнего поэтического сборника «25 мартобря» под аккомпанемент гитары России Виталия Ванькова.
СОУНБ приглашает на вечер поэзии и музыки «Верховье рек»
Софья Сыромятникова прочтет стихи из своего последнего поэтического сборника «25 мартобря» под аккомпанемент гитары России Виталия Ванькова.  Социум
84
Весь список

Здравоохранение
21 августа 2019  14:03
Главврач самарского психдиспансера уволился после объединения учреждения с психбольницей
Главврач самарского психдиспансера уволился после объединения учреждения с психбольницей
В должности главного врача психдиспансера он проработал шесть лет. Здравоохранение
117
21 августа 2019  13:25
Офтальмологи диабет-центра самарской больницы им. Ерошевского проведут семинар для коллег региона
Офтальмологи диабет-центра самарской больницы им. Ерошевского проведут семинар для коллег региона
Состоится визит в Кинельскую больницу. Здравоохранение
93
21 августа 2019  10:22
На набережной Волги в Самаре пройдет профилактическая акция "Защити себя от солнца"
На набережной Волги в Самаре пройдет профилактическая акция "Защити себя от солнца"
Врач-онколог проведет консультацию и осмотр жителей и гостей города. Здравоохранение
152
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14240
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14235
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14341
Весь список
Туризм
20 августа 2019  10:41
Самара вошла в топ-15 городов рейтинга Uber по частоте коротких поездок
Самара вошла в топ-15 городов рейтинга Uber по частоте коротких поездок
Аналитики провели исследование коротких поездок пользователей в городах-миллионниках. Туризм
225
19 августа 2019  16:49
Зарубежная недвижимость. Поиск и покупка с Domire Estate
 Приобретение жилья за рубежом давно перестало быть чем-то особенным и исключительным.  Туризм
55
16 августа 2019  09:01
Турецкие торговцы потребовали ограничить систему всё включено
Турецкие торговцы потребовали ограничить систему «всё включено»
На сегодняшний день туристы сидят в отелях, не путешествуют по стране. Туризм
246
Весь список
Образование
21 августа 2019  15:40
Семинар "Возможности продвижения нового бизнеса" от Adv.Place
Рекламная группа Adv.Place о возможностях продвижения нового бизнеса. Образование
13
21 августа 2019  15:37
Международный Институт Профессоинального Образования – повышение квалификации и дистанционное обучение
 Для того чтобы добиться успехов в карьере, стать профессионалом, найти престижную работу, важно обучение.  Образование
13
21 августа 2019  14:46
Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара Светлана Чикановская.
Самарские школы готовы к новому учебному году
Об этом в ходе пресс-конференции рассказала заместитель руководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара  Светлана Чикановская.... Образование
85
Весь список

Культура
21 августа 2019  11:57
СамАрт открыл 89-й театральный сезон
«СамАрт» открыл 89-й театральный сезон
Новый театральный сезон «СамАрт» откроет Днем знаний. Культура
128
21 августа 2019  11:27
Кино-выходные состоятся в Самаре
Кино-выходные состоятся в Самаре
Горожан ждет кинопоказ в сквере музея Эльдара Рязанова и Фестиваль уличного кино в Струковском саду.  Культура
281
21 августа 2019  09:31
Победители и призеры XVIII молодёжных Дельфийских игр получили премии
Победители и призеры XVIII молодёжных Дельфийских игр получили премии
По итогам официального командного первенства Самарская область заняла шестое место среди регионов России.  Культура
167
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
14985
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
14459
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
1142
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1640
Весь список


Видео
21 августа 2019  10:58
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
В Госдуме предложили выделять семьям с детьми «первосентябрьский капитал»
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
157
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
478
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
1052
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
577
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
677
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
596
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
596
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
403
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
565
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
925
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
897
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
849
Весь список

Мероприятия
СОУНБ приглашает на вечер поэзии и музыки «Верховье рек»
В Самаре состоится масштабный турнир по баскетболу 3х3 Samara Open
В Самаре в День Государственного флага раздадут 14 500 лент триколора
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные