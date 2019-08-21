"Корзина доброты" появится в пяти магазинах в Самаре

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С 22 по 24 августа в пяти магазинах «Пятёрочка» Самары пройдёт сбор продовольственной помощи в рамках акции «Корзина доброты». В этот период любой желающий может приобрести товары с длительным сроком хранения и передать их волонтёрам Фонда продовольствия «Русь». Из собранных продуктов будут сформированы наборы, которые активисты передадут людям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию. Сбор помощи будет проходить в магазинах «Пятёрочка» по адресам:• Ленина, 2/32;• Юных Пионеров, 146;• м-н Крутые ключи, ул. Мира, д. 10;• Революционная, 133;• Белорусская, 97.Волонтёры будут собирать продукты в магазинах 22 и 23 августа с 16:00 до 20:00, а также 24 августа с 12:00 до 18:00.