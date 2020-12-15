Учителя Самары смогут пройти бесплатный онлайн-курс по инклюзии

В программе Я Учитель доступен бесплатный онлайн-курс по инклюзивному образованию для учителей общеобразовательных школ, у которых в классе есть ученики с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Онлайн-курс по инклюзивному образованию рассчитан прежде всего на практику. Педагоги получат рекомендации и инструменты для работы с детьми с ОВЗ, узнают, как установить с ребенком эмоциональный контакт и помочь ему наладить общение со сверстниками. Каждый учитель может самостоятельно выбрать темы, актуальные именно для него и его учеников.
Как утверждает Косимова Лола Нигматовна, учитель начальных классов, МБОУ Школы № 7 имени Героя Российской Федерации М. Т. Калашникова г. Самара, педагогам и родителям необходимо, прежде всего, осваивать навык общения:
«Нашей школе всего четыре года, у нас много деток с особенностями развития. Все мы по-разному пытаемся привлечь родителей, как-то их объединить, но пока почему-то не получается. У многих барьер – они не хотят говорить о проблеме, не хотят ее видеть. Если бы практику общения с родителями можно было бы как-то ввести безболезненно для них, без принуждения, например, с помощью платформы, было бы здорово. Ведь любую проблему нужно понять, принять и идти дальше», - убеждена Лола Косимова.
В онлайн-курс курс вошли общие лекции от экспертов и восемь блоков, посвященных основным категориям ОВЗ. В каждом блоке есть информация о типе ОВЗ, о том, как выстраивать коммуникацию с детьми и родителями, и практические рекомендации по процессу обучения.
По заверению педагогов, к каждому ребенку возможно найти подход, если знать особенности диагноза и характер ученика. Для того, чтобы понять, что происходит с подопечным, Лоле Нигматовне понадобилось обратиться к психологу, пройти специальные тренинги, а это заняло немало времени.
«Два года назад ко мне поступил мальчик с ОВЗ. Я пробовала давать ему много заданий разного формата, но он, например, всегда просто отказывался писать, ему было сложно. Когда я начала работать с Яндекс.Учебником заметила, что он неплохо справляется с карточками. Так опытным путем я подобрала индивидуальный метод обучения для ребенка. Но зачастую у меня просто нет времени, чтобы решить очередную подобную головоломку. Нередко методические пособия написаны сухим научным языком, а я считаю, что нужна конкретика, поэтому практический онлайн-курс – это то, что необходимо каждому современному педагогу», - рассказывает учитель.
На специальных онлайн-занятиях для учителей будут разбираться конкретные алгоритмы действий педагога: как обустроить класс для ребенка с расстройствами аутистического спектра, как сопровождать незрячего ребенка на экскурсии, как помогать ребенку в инвалидной коляске. Курс рассчитан на 16 часов и доступен в записи, пройти его можно в любое удобное время. По его итогам педагог получает удостоверение о повышении квалификации.
Школа № 7 имени Героя Российской Федерации М. Т. Калашникова оснащена пандусами, есть лифт для колясочников. В школе также работают преподаватели с некоторыми ограничениями по здоровью. Для учеников разных возрастов регулярно проводятся уроки доброты, где ребята могут не только познакомиться с людьми, которые ограничены в возможностях здоровья, но и услышать о том, что чувствуют эти люди, узнать, как они живут.
Программа обучения и профессионального развития педагогов «Я Учитель» разработана специалистами Яндекса. Она содержит материалы на актуальные темы в помощь современным учителям: бесплатные обучающие курсы, диагностику, статьи и методические материалы. Онлайн-курс по инклюзивному образованию разработан в партнерстве с Центром лечебной педагогики «Особое детство», региональной общественной организацией людей с инвалидностью «Перспектива» и центром «Мастера и Маргарита».
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