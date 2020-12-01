Школьники Самарской области приняли участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

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С 30 ноября, на образовательной платформе Учи.ру стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ правил дорожного движения. В ней принимают участие школьники 1 – 4 классов из 85 субъектов страны.

Организатором бесплатной образовательной олимпиады выступила Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Росавтодором в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма необходимо усиливать, ― говорит заместитель Председателя Правительства РФ, куратор национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Марат Хуснуллин. ― Уверен, что целенаправленное просвещение детей и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения позволит свести к минимуму количество дорожно-транспортных происшествий».

Онлайн-олимпиада представляет собой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий в понятном и интересном для младшеклассников формате. Над их разработкой трудились специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, образовательной онлайн-платформы Учи.ру и профильные сотрудники ГУОБДД МВД России.

«Научить ребенка основам правил безопасного поведения на дорогах и закрепить эти знания на уровне навыков ― первостепенная обязанность взрослых. Есть множество инструментов, которые помогают сделать процесс обучения интересным и эффективным ― мультфильмы, видеоролики, интерактивные игры. Я считаю, что онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» ― как раз один из таких инструментов», ― отметил глава российской Госавтоинспекции Михаил Черников.

В поддержку онлайн-олимпиады в регионах проходят открытые уроки по безопасности дорожного движения. Для учеников тольяттинской школы № 58 такое занятие провела инспектор ОПСБДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Тольятти Юлия Шибеко. С детьми повторили основные правила дорожного движения. Затем ученики за компьютерами выполнили тестовые задания.

«Дети являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения и необходимо, чтобы они не только знали, но и соблюдали правила дорожного движения», - подчеркнула Юлия Шибеко.

Несмотря на то, что дороги вблизи школ и детских садов стали безопаснее, профилактика была и остается действенным инструментом предупреждения ДТП. Основные правила дорожного движения, разнообразие дорожных знаков, правила поведения в транспорте и на дорогах ― интерактивные задания онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» направлены на проверку и закрепление знаний на эти и другие темы.

«Мероприятия по безопасности дорожного движения, по обучению ребят правилам поведения на дорогах – это, конечно же, системные мероприятия, которые у нас проводятся во всех образовательных учреждениях постоянно» - рассказала Ирина Кочукина, руководитель тольяттинского управления министерства образования Самарской области.

Кроме того, во многих образовательных учреждениях региона действуют школы юных инспекторов движения, где дети подробно изучают ПДД и передают знания сверстникам.

«Я уже занимаюсь 3 года, учу правила дорожного движения. Ездил на конкурс «Безопасное колесо». Я знаю правила дорожного движения и применяю их в жизни», – поделился ученик 4 класса Николай Шаповалов, юный инспектор движения.

Всероссийская онлайн-олимпиада продлится до 11 декабря включительно. Задания онлайн-олимпиады доступны в личном кабинете на платформе Учи.ру. Зарегистрироваться и принять участие в образовательном соревновании может любой учащийся младших классов.

По окончании участники получат дипломы, сертификаты, благодарности и самое ценное ― знания, передает пресс-служба облправительства.