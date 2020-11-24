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28 студентов представляют наш регион на VI Национальном чемпионате «Абилимпикс»

24 ноября 2020 17:19
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«Абилимпикс» – это чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. «Абилимпикс» ещё называют «Олимпиадой возможностей».

С 23 по 29 ноября 2020 года на площадках колледжей и техникумов Самарской области проходят соревнования VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Самарскую область представляют 28 студентов по одному в каждой компетенции. Десять преподавателей по итогам квалификационного экзамена получили право стать национальными экспертами чемпионата «Абилимпикс».

«Абилимпикс» – это чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. «Абилимпикс» ещё называют «Олимпиадой возможностей».

Развитие профессиональных конкурсов - одна из задач федерального проекта «Молодые профессионалы», часть нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Развитие профессиональных навыков и повышение качества образования – стратегия лидерства нашего региона.

Участники всероссийского этапа стали победителями регионального состязания «Абилимпикс». В октябре в ходе Чемпионата Самарской области «Абилимпикс» было разыграно 29 комплектов медалей. На профплощадки образовательных организаций Самары, Тольятти и Кинель-Черкасс вышли более 160 студентов. Их работу оценивали 145 экспертов.

«В Самарской области в 58 профессиональных образовательных организациях обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. В 37 из них создана безбарьерная среда, – подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Благодаря реализации национального проекта «Образование» в наших колледжах и техникумах обновляется материально-техническая база. Уже в этом году создано 10 новых мастерских, которые отвечают требованиям Союза WorldSkills. Я уверен, что это позволит вывести подготовку наших специалистов на качественно новый уровень».

В этом году эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в формат всех состязаний. Впервые Национальный чемпионат «Абилимпикс» проходит в очно-дистанционном формате. Участники выполняют конкурсные задания, находясь в своих регионах, а эксперты, находясь в Москве, в режиме реального времени следят за ходом соревнований и оценивают работы конкурсантов удалённо с помощью средств визуального контроля.

«Чемпионат «Абилимпикс» проходит в шестой раз. Самарская область каждый год принимает активное участие и уже накоплен большой опыт и проведения, и участия в нем. Многие студенты учреждений СПО хотят в нем участвовать, хотят продемонстрировать свои профессиональные навыки. В этом году соревнования проходят и в очном, и в дистанционном режимах. Это ни в коем случае не сказывается на качестве работ детей и результатах», - пояснила руководитель Самарского управления министерства образования и науки Самарской области Вера Халаева.

Ключевая цель подобных чемпионатов - содействие трудоустройству. И в нашем регионе есть положительные результаты. В этом году через областные органы занятости работу нашли более одной тысячи людей с инвалидностью. На сегодняшний день в учреждениях среднего профессионального образования обучаются почти одна тысяча учащихся с особенностями здоровья.

 «Помогать – это по-самарски, и чемпионатное движение «Абилимпикс» посвящено адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Это помогает молодым людям определиться с будущей профессией. Также это позволяет им найти достойное место работы, трудоустроиться и быть востребованными», - рассказал руководитель управления профессионального образования министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов, передает пресс-служба облправительства.

 

 

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Комментарии

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За сутки в Самарской области умерли еще пятеро больных коронавирусом
24 ноября 2020  12:11 
За сутки в Самарской области умерли еще пятеро больных коронавирусом
За сутки на 24 ноября выявлены 237 заболевших Здравоохранение
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В Самарской области заболеваемость внебольничной пневмонией и ОРВИ за неделю снизилась
24 ноября 2020  11:24 
В Самарской области заболеваемость внебольничной пневмонией и ОРВИ за неделю снизилась
Эпидемиологическая обстановка в области остается сложной, отмечается рост еженедельно выявляемых случаев коронавируса. Здравоохранение
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Акценты
В дни массовых торжеств планируется увеличить плотность нарядов, усилить следственно-оперативные группы.
24 ноября 2020  14:46 
Дмитрий Азаров провел заседание АТК. Обсудили обеспечение безопасности жителей СО в период новогодних праздников 
В дни массовых торжеств планируется увеличить плотность нарядов, усилить следственно-оперативные группы. Политика региона
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Состоялось заседание регионального оперштаба.
23 ноября 2020  21:38 
Оперативный штаб СО: впервые за несколько недель заболеваемость внебольничной пневмонией и ОРВИ снизилась
Состоялось заседание регионального оперштаба. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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Долечивание и реабилитация показаны пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, внебольничную пневмонию средней и тяжелой степени.
23 ноября 2020  17:34 
В санаториях Самарской области создано почти 500 коек для долечивания и реабилитации пациентов 
Долечивание и реабилитация показаны пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию, внебольничную пневмонию средней и тяжелой степени. Здравоохранение
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Прямая речь/Интервью
Рассказал Игорь Осинькин после победы над
21 ноября 2020  15:38 
Игорь Осинькин: Матч очень тяжелый, и мы рады этим трем очкам
Рассказал Игорь Осинькин после победы над "СКА-Хабаровском" – 1:0. Спорт в регионе
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Руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Елена Чернега о перевод детских коллективов в муниципальные учреждения.
19 ноября 2020  22:30 
Елена Чернега: «Только вместе мы найдем компромиссное решение»
Руководитель Департамента образования Администрации городского округа Самара Елена Чернега о перевод детских коллективов в муниципальные учреждения. Образование
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В городах и районах СО местные заксобрания избирают глав муниципалитетов. Об этом процессе подробнее рассказал советник губернатора Самарской области Виктор Кузнецов.
18 ноября 2020  20:39 
Советник главы региона о назначении муниципальных руководителей: "Губернатор говорит, что всегда нужно советоваться с людьми"
В городах и районах СО местные заксобрания избирают глав муниципалитетов. Об этом процессе подробнее рассказал советник губернатора Самарской области... Политика региона
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Новости Тольятти
24 ноября 2020  09:38
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Администрация Тольятти провела уже третий за 2020 год аукцион по продаже городского автовокзала Новости Тольятти
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23 ноября 2020  16:50
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ».
Резидент технопарка «Жигулевская долина» продвигает систему гражданского мониторинга воздуха в Кирове 
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ». Новости Тольятти
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23 ноября 2020  13:44
Проектный опыт восстановления межпоколенных связей в практике краеведческого музея Тольятти представлен в российском журнале «Музей» (Москва)
Проектный опыт восстановления межпоколенных связей в практике краеведческого музея Тольятти представлен в российском журнале «Музей» (Москва)
Программа в версии для подростков и семьи по итогам апробации в ПФО и Сибири отмечена Губернской премией за вклад в области культуры и искусства. Новости Тольятти
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