28 студентов представляют наш регион на VI Национальном чемпионате «Абилимпикс»

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С 23 по 29 ноября 2020 года на площадках колледжей и техникумов Самарской области проходят соревнования VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Самарскую область представляют 28 студентов по одному в каждой компетенции. Десять преподавателей по итогам квалификационного экзамена получили право стать национальными экспертами чемпионата «Абилимпикс».

«Абилимпикс» – это чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. «Абилимпикс» ещё называют «Олимпиадой возможностей».

Развитие профессиональных конкурсов - одна из задач федерального проекта «Молодые профессионалы», часть нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Развитие профессиональных навыков и повышение качества образования – стратегия лидерства нашего региона.

Участники всероссийского этапа стали победителями регионального состязания «Абилимпикс». В октябре в ходе Чемпионата Самарской области «Абилимпикс» было разыграно 29 комплектов медалей. На профплощадки образовательных организаций Самары, Тольятти и Кинель-Черкасс вышли более 160 студентов. Их работу оценивали 145 экспертов.

«В Самарской области в 58 профессиональных образовательных организациях обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. В 37 из них создана безбарьерная среда, – подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. – Благодаря реализации национального проекта «Образование» в наших колледжах и техникумах обновляется материально-техническая база. Уже в этом году создано 10 новых мастерских, которые отвечают требованиям Союза WorldSkills. Я уверен, что это позволит вывести подготовку наших специалистов на качественно новый уровень».

В этом году эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в формат всех состязаний. Впервые Национальный чемпионат «Абилимпикс» проходит в очно-дистанционном формате. Участники выполняют конкурсные задания, находясь в своих регионах, а эксперты, находясь в Москве, в режиме реального времени следят за ходом соревнований и оценивают работы конкурсантов удалённо с помощью средств визуального контроля.

«Чемпионат «Абилимпикс» проходит в шестой раз. Самарская область каждый год принимает активное участие и уже накоплен большой опыт и проведения, и участия в нем. Многие студенты учреждений СПО хотят в нем участвовать, хотят продемонстрировать свои профессиональные навыки. В этом году соревнования проходят и в очном, и в дистанционном режимах. Это ни в коем случае не сказывается на качестве работ детей и результатах», - пояснила руководитель Самарского управления министерства образования и науки Самарской области Вера Халаева.

Ключевая цель подобных чемпионатов - содействие трудоустройству. И в нашем регионе есть положительные результаты. В этом году через областные органы занятости работу нашли более одной тысячи людей с инвалидностью. На сегодняшний день в учреждениях среднего профессионального образования обучаются почти одна тысяча учащихся с особенностями здоровья.

«Помогать – это по-самарски, и чемпионатное движение «Абилимпикс» посвящено адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Это помогает молодым людям определиться с будущей профессией. Также это позволяет им найти достойное место работы, трудоустроиться и быть востребованными», - рассказал руководитель управления профессионального образования министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов, передает пресс-служба облправительства.