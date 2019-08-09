На территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти» будет реализован крупный инвестиционный проект

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В пятницу, 9 августа, в здании правительства Самарской области состоялось подписание соглашения с новым резидентом ТОСЭР «Тольятти», компанией «ВолгаФерт». В мероприятии приняли участие министр экономического развития и инвестиций Самарской областии директор ООО «ВолгаФерт»Напомним, 23 июля текущего года комиссия по рассмотрению заявок инвестиционных проектов ТОСЭР «Тольятти» приняла положительное решение о присвоении статуса резидента территории опережающего развития.Компания «ВолгаФерт» планирует строительство установки гранулированного карбамида мощностью 1500 тонн в сутки на площадке ПАО «КуйбышевАзот».Гранулированный карбамид – одно из наиболее востребованных удобрений, применяемых в качестве минерального удобрения для всех видов сельскохозяйственных культур, а также используемых в промышленности для производства клеев, смол, пластмасс. Среди потребителей продукции нового резидента «ТОСЭР» — российские организации, а также зарубежные компании, в основном, из стран Латинской Америки. Развитие бизнес-проектов, ориентированных на экспорт, одно из ключевых направлений деятельности министерства экономического развития. Эту задачу поставил губернатор Самарской области. Всесторонняя поддержка таких компаний входит в национальный федеральный проект «Международная кооперация и экспорт». Руководство «ВолгаФерта» планирует инвестировать в бизнес 19,5 млрд рублей, создать более 50 постоянных рабочих мест и около 1000 временных.«Мы рады, что такой масштабный проект с участием иностранного капитала пополнил копилку резидентов территории опережающего развития «Тольятти». Льготы и инвестиционный климат, которые сегодня созданы в Тольятти, оказались решающим фактором при выборе инвестором площадки для нового проекта. Данные условия позволят быстро реализовать и окупить проект. Мы ожидаем от «ВолгаФерта» создания значительной добавленной стоимости в регионе, новые рабочие места и серьезные дополнительные налоговые поступления. Нам важно видеть, что иностранные партнеры все активнее реализуют инвестиционные проекты в Самарской области», — отметил Дмитрий Богданов.Виктор Кудрявцев поблагодарил губернатора и правительство Самарской области и подчеркнул, что без поддержки властей, реализация проекта была бы крайне затруднительной. «Впереди три года строительства, к которому мы только преступили. Планируем запустить производство к декабрю двадцать первого года, – поделился планами Виктор Кудрявцев.С учетом компании «ВолгаФерт» количество резидентов ТОСЭР «Тольятти», включенных в федеральный реестр резидентов, созданных на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации, увеличится до 50. В общей сложности резиденты готовы инвестировать более 38 млрд. рублей и создать 7070 новых рабочих мест, передает пресс-служба облправительства.