В Самаре на сцене ДК Железнодорожников состоится «Юбилейный концерт» солистки Волжского хора Людмилы Дюдяевой

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Праздничные дни уже давно остались позади, а коллектив Государственного Волжского русского народного хора продолжает радовать своих слушателей новыми яркими музыкальными событиями.Заслуженная артистка Российской Федерации Людмила Дюдяева – одна из тех артисток, кто не нуждается в особом представлении. Обладательница редкого по красоте и силе меццо-сопрано, а также высокого исполнительского мастерства, она с первых же минут выступления приковывает внимание любой аудитории. Каждый музыкальный номер, каждая песня превращается в тонкую и лирическую задушевную исповедь, пленяя сердца слушателей своей искренностью и выразительностью.Вместе с Оркестром народных инструментов Государственного Волжского русского народного хора «Виртуозы Самары» Людмила Дюдяева исполнит популярные русские народные, авторские песни, частушки, мордовские, лирические песни и порадует зрителей новыми произведениями.Людмила Дюдяева окончила Казанский государственный институт культуры. С 1991 года является солисткой Государственного Волжского русского народного хора им. П. М. Милославова. В 2014 году удостоена звания Заслуженная артистка Российской Федерации.Людмила Дюдяева — одна из ярких народных исполнительниц Самарского региона. Многие произведения в ее исполнении отличаются заразительной темпераментностью, которая мгновенно передается зрителю. Разносторонняя творческая личность, в своем репертуаре певица имеет не только русские народные песни, но и романсы, народные мордовские песни, а также песни современных авторов, которые не только доверяют ей первое исполнение песни, но и пишут специально для нее: А. Большаков «Навек я с тобою, Россия моя», «Больше жизни Россию люблю», «Слава Самаре»; А. Сосновский «Мама моя», «Летняя любовь», «Зачем ты шел», «Золотая пора».Художественный руководитель — Наталья Кузнецова.Дирижер – заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Павел Третьяков, передает пресс-служба минкульта СО.