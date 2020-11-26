Современный кинозал в ДК «Дружба» пгт Алексеевка ждет гостей

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В Доме культуры «Дружба» пгт Алексеевка закончились работы по монтажу оборудования для современного кинозала. Это стало возможным благодаря грантовой поддержке российского Фонда кино в рамках Национального проекта «Культура».

МБУК «Дом культуры «Дружба» стал единственным из Самарской области победителем конкурса в 2020 г. На оснащение зрительного зала кинооборудованием нового поколения Фонд направил победителю 5 миллионов рублей.

На эти средства учреждение культуры приобрело весь комплект технических средств для демонстрации кинофильмов в любых форматах. Благодаря Фонду кино и Национальному проекту «Культура» обновилось не только техническое состояние, но и внешний облик зала, воплотилась 10-летняя мечта жителей посёлка о возможности смотреть кино в современных форматах.

Название кинозалу было выбрано по результатам опроса в соцсетях. Большинство голосов (68%) проголосовало за название «Дружба». Кинозал начнёт работу 26 ноября 2020 г. Демонстрация фильмов будет проходить с четверга по воскресенье по 7 киносеансов в день. Торжественное открытие состоится позже, когда позволит эпидемиологическая обстановка.

Уже сегодня кинозал «Дружба» ждет гостей на премьерных показах, передает пресс-служба минкульта СО.