Дмитрий Азаров оценил возможности нового концертного зала Поволжского Православного института

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В понедельник, 21 декабря, в ходе рабочего визита в Тольятти Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил уникальное высшее учебное заведение региона – Поволжский православный институт, где в ноябре был открыт большой концертный зал.

Вуз имени Святителя Алексия, митрополита Московского, был основан в 2007 году. Институт, хоть и является одним из самых молодых высших учебных заведений региона, уже успел зарекомендовать себя на всероссийском уровне, стать неотъемлемой частью образовательной системы Самарской области. Он является единственным вузом подобного направления в Приволжском федеральном округе и третьим в России.

Ректор Поволжского православного института отец Дмитрий Лескин показал Губернатору выставочный зал с экспозицией работ самарского автора Марии Хосиной, выполненных в технике «батик», а также большой концертный зал. Помещение на 475 мест начали строить полгода назад и завершили в ноябре. Это долгожданное событие было приурочено к 25-летнему юбилею Православной классической гимназии и 20-летию ее домового храма в честь Всех Святых, в земле Русской просиявших.

В концертном зале установили современное оборудование, большой светодиодный экран.

«Это потрясающе, просто красота. Даже не верится, что ещё пол года назад здесь была строительная площадка», – поделился впечатлениями Губернатор.