В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
14 сентября 2019 20:13
104
В субботу, 14 сентября, Самарская область отметила День дружбы народов в формате этнофестиваля «Все мы – Россия!». Праздник прошел в Струковском саду - на его дорожках запестрели национальные костюмы, звучала музыка. По-летнему теплая погода порадовала гостей.
Более 30 интерактивных площадок, на которых расположились выставки, мастер-классы, концерты, танцевальный баттл, этноквест, фотозоны и литратурная площадка встречали жителей региона.
Желающим предлагалось поучаствовать в сборке мозаичного панно "паззл дружбы", которое представляет собой герб Самарской области размером 6х6 метров из 81-ой детали в обрамлении национальных орнаментов народов региона.
Другим интерактивным развлечением стала тематическая стена граффити «Мы рисуем дружбу», где любой мог внести свой вклад в создание в 35-ти метровой картины, символизирующей дружбу народов в Самарском крае.
Дети и взрослые могли познакомиться со славянской письменностью, изготовить игрушку или предметы быта, изготовить свою персональную открытку с национальными орнаментами, примерить национальные костюмы и многое другое.
"Прекрасное мероприятие, очень здорово, интересно и празднично, - говорит самарчанка Алла, пришедшая на фестиваль с двумя детьми. - Я сама не знала, что в нашей области живут люди стольких национальностей. И для ребят очень полезно, с малых лет узнавать чужие традиции, культуру".
Приглашаем и вас побывать на празднике с корреспондентом НИА "Самара".
Фото: Дильдина Светлана
Фото по теме
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
14 сентября 2019 19:37
В ходе сессии обсудили планы организации в регионе такого формата коллективной работы, как «Точка кипения». Социум
74
14 сентября 2019 17:55
На площадке агровыставки состоялось подписание соглашения о присоединении ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет» к консорциуму НОЦ... Социум
131
14 сентября 2019 17:03
Ранее с подобной просьбой глава "Русского экзархата" в Европе обратился к патриарху Кириллу. Социум
142
Здравоохранение
13 сентября 2019 22:24
По его мнению, телеведущая несмотря на рождение ребёнка не утратила склонность к эпатажу и эксцентрике. Здравоохранение
3289
13 сентября 2019 18:19
Накануне Дня знаний он получил тяжелую травму глаза, в результате которой произошел разрыв глазных оболочек и потеря зрения. Здравоохранение
299
12 сентября 2019 14:41
С целью повышения доступности медицинской помощи в регионе совершенствуется запись на прием к врачу. Здравоохранение
355
Новости медицины
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14389
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14320
1 апреля 2019 19:28Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте https://www.vipsmed.ru/ вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14398
Туризм
11 сентября 2019 09:10
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
211
30 августа 2019 10:28
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
281
27 августа 2019 12:08
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
350
Образование
14 сентября 2019 14:37
В Самарском технической университете завершили прием документов от кандидатов на должность ректора. Особой интриги не случилось. Образование
146
14 сентября 2019 12:27Как создать слайд-шоу при помощи приложения Фотошоу PRO
Многие считают, что слайд-шоу, как подарок довольно примитивный и не интересный, а на его создание уйдет не более часа. Образование
25
14 сентября 2019 12:25Обработка фотографии
Листая социальные сети, в особенности Инстаграм мы порой поражаемся красоте фотографий, но очень часто в силу вступает не умение фотографа уловить всю... Образование
28
Культура
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
96
12 сентября 2019 19:34
Бокурадзе уточняет, что это не окончательный проект, а лишь один из вариантов. Культура
285
12 сентября 2019 16:42
Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил деятелям культуры и искусства государственные и ведомственные награды. Культура
288
Мир домашних животных
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15084
Мода
10 сентября 2019 23:48Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека. Мода
71
4 сентября 2019 19:18Как продать кожаные и меховые изделия
Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени. Мода
97
4 сентября 2019 19:11
Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения. Мода
90
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
433
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
271
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
784
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
324
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
584
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
429
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
95
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
678
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
906
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1091
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
534
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2318
Мероприятия