В Жигулевске задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны
1 июня 2019 11:28
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Сотрудникам полиции ОМВД России по городу Жигулевску поступила оперативная информация о том, что местный житель 1979 года рождения причастен к незаконному обороту наркотических средств. Злоумышленник был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков на территории одного из гаражных массивов города. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили и изъяли у задержанного полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. В результате проведенного исследования установлено, что изъятое является частями растения конопля, содержащее наркотическое средство тетрагидроканнабинол, массой 8,870 грамм, что является значительным размером.
По информации оперативников подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Полицейские выяснили, что мужчина состоит на учете у врача-нарколога с 2015 года. Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранила для личного употребления, без цели сбыта.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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