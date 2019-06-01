В Жигулевске задержали подозреваемого в незаконном хранении марихуаны

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Сотрудникам полиции ОМВД России по городу Жигулевску поступила оперативная информация о том, что местный житель 1979 года рождения причастен к незаконному обороту наркотических средств. Злоумышленник был задержан сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков на территории одного из гаражных массивов города. В ходе личного досмотра в присутствии понятых стражи порядка обнаружили и изъяли у задержанного полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. В результате проведенного исследования установлено, что изъятое является частями растения конопля, содержащее наркотическое средство тетрагидроканнабинол, массой 8,870 грамм, что является значительным размером.По информации оперативников подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Полицейские выяснили, что мужчина состоит на учете у врача-нарколога с 2015 года. Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранила для личного употребления, без цели сбыта.В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.