Житель Чапаевска помог женщине по хозяйству и ограбил

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В дежурную часть ОМВД России по Безенчукскому району обратилась местная жительница 1952 года рождения. Женщина заявила о хищении 25 000 рублей.Из материалов уголовного дела следует, что незадолго до инцидента заявительнице помогал по хозяйству ее знакомый. В очередной раз оказав помощь, гость уехал, но вскоре вернулся, так как забыл мобильный телефон. Мужчина попросил хозяйку дома оплатить ему такси. Во время расчёта с водителем, он заметил, что у знакомой при себе большая денежная сумма. Вскоре, помогая ей подняться на крыльцо, злоумышленник похитил деньги и скрылся.Вскоре мужчина - житель города Чапаевска 1977 года рождения был задержан по месту жительства. По данным сотрудников органов внутренних дел, ранее он судим за незаконное хранение боеприпасов, незаконный оборот наркотиков, а также имущественное преступление.Во время опроса задержанный признался в содеянном и рассказал, что похищенные деньги потратил на собственные нужды.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.