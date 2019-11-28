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Новости /  Закон и порядок /  Криминал  

Водителя «Приоры», который разбился о столб на Физкультурной в Самаре, подозревают в убийстве

28 ноября 2019 10:48
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Водителя Приоры, который разбился о столб на Физкультурной в Самаре, подозревают в убийстве
Инцидент произошёл в Кинеле.

В Самарской области правоохранители устанавливают детали убийства. Оно произошло в ночь на 20 ноября в Кинеле.

— По предварительным данным, в тот вечер один из местных жителей у себя дома распивал спиртные напитки со своими знакомыми. Утром хозяина жилища нашли мёртвым. На его теле были признаки насильственной смерти, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.

Одним из подозреваемых следователи считают 59-летнего уроженца Кинеля. Но сам мужчина погиб утром 20 ноября в Кировском районе Самары. По предварительной информации, он находился за рулём Lada Priora и не справился с управлением. Из-за этого отечественное авто вынесло на встречку, где оно задело припаркованный Peugeot, а затем, уже на своей полосе, зацепило стоявшую у обочины «Газель». После этого легковушка пробила ограждения и врезалась в столб. Последствия аварии снял на видео очевидец.
От полученных травм водитель погиб на месте. Его 38-летнему пассажиру потребовалась помощь врачей, пишет 63.ру.
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